Emisarul SUA spune că Vladimir Putin a fost de acord cu garanții de securitate asemănătoare mandatului colectiv de apărare al NATO pentru Ucraina

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff (foto), a declarat duminică că Vladimir Putin a fost de acord, la summitul din Alaska cu Donald Trump, să permită Statelor Unite și aliaților europeni să ofere Ucrainei o garanție de securitate asemănătoare mandatului colectiv de apărare al NATO (Articolul 5: un atac asupra unui membru este un atac asupra tuturor) ca parte a unui eventual acord pentru încheierea războiului, potrivit The Guardian.

„Am ajuns la un acord ca Statele Unite și alte națiuni europene să poată oferi efectiv o garanție de securitate cu un limbaj similar articolului cinci. Așadar, Putin a spus că un semnal roșu este aderarea la NATO.

Și ceea ce discutam era, presupunând că acest lucru se va menține, presupunând că ucrainenii ar putea fi de acord cu asta și ar putea să trăiască cu asta, totul se va baza pe ceea ce ucrainenii pot accepta.

Dar presupunând că ar putea, am reușit să obținem următoarea concesie: ca Statele Unite să poată oferi protecție similară articolului cinci, care este unul dintre motivele reale pentru care Ucraina vrea să fie în NATO. Am reușit cumva să ocolim asta și să obținem un acord prin care Statele Unite să poată oferi protecție de tip articol cinci, ceea ce a fost pentru prima dată când am auzit rușii fiind de acord cu asta”, a declarat Witkoff la CNN „State of the Union”.

Putin a făcut concesii și în privința cererii de „schimburi teritoriale”

Witkoff a precizat totodată că Putin ar fi făcut concesii în privința cererii de „schimburi teritoriale” cu Ucraina.

El a refuzat să ofere detalii specifice, dar a sugerat că Rusia vede acum „schimburile teritoriale” realizându-se pe liniile frontului actual, mai degrabă decât pe granițele administrative ale cel puțin uneia dintre cele cinci regiuni vizate de mult timp de Putin.

„Rușii au făcut unele concesii la masa negocierilor în ceea ce privește toate cele cinci regiuni”, a spus Witkoff, adăugând că problema va fi discutată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul vizitei sale la Biroul Oval mâine.

„Sperăm să putem trece rapid peste și să luăm unele decizii chiar atunci și acolo”, a spus el.

Putin și-a prezentat cererile pentru „schimburi de teritorii” cu Ucraina în timpul summitului de aproape trei ore cu președintele american Donald Trump de vineri, inclusiv insistența ca Ucraina să renunțe la regiunea Donbas din estul țării.

Putin a spus că, în schimb, ar fi dispus să înghețe liniile frontului actual în restul Ucrainei — în regiunile Herson și Zaporojie.

Însă nu a renunțat la cerința de a elimina ceea ce Rusia numește „cauzele fundamentale” ale războiului din Ucraina — un cod pentru reducerea dimensiunii forțelor armate ale Kievului, renunțarea la aspirațiile sale de a adera la NATO și devenirea unui stat neutru.

