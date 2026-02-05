Emisarul lui Trump, după „negocierile productive” de la Abu Dhabi: Ucraina și Rusia au decis un schimb de 314 prizonieri. Discuțiile vor fi reluate în următoarele săptămâni

Ucraina și Rusia au convenit, la negocierile de la Abu Dhabi, asupra unui schimb de 314 prizonieri, a anunțat joi emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff. A două rundă de tratative trilatelarale s-a încheiat joi.

„Primul astfel de schimb în cinci luni. Acest rezultat a fost obținut în urma discuțiilor de pace detaliate și productive. Deși mai sunt multe de făcut, astfel de măsuri demonstrează că angajamentul diplomatic susținut dă rezultate tangibile și contribuie la eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”, a scris emisarul lui Trump, pe rețeaua X.

Witkoff a adăugat că discuțiile vor continua, fiind anticipate progrese suplimentare în următoarele săptămâni, potrivit Reuters.

Ministerul rus al Apărării a anunţat deja că „pe 5 februarie, 157 de militari ruşi” au fost repatriaţi. „În schimb, 157 de prozonieri de război din Forţele Armate ucrainene au fost predaţi”, a precizat sursa citată. Emiratele Arabe Unite şi Statele Unite au furnizat „o mediere umanitară” în vederea eliberării prizonierilor ruşi, a adăugat ministerul rus.

Administrația președintelui american Donald Trump a presat atât Kievul, cât și Moscova să ajungă la un compromis pentru a pune capăt războiului, dar cele două părți rămân divergente în problemele-cheie, în pofida mai multor runde de discuții cu oficiali ai SUA.

Oficiali ucraineni au spus că această rundă de discuții este diferită comparativ cu încercările anterioare, având în vedere că Moscova a inclus în delegația trimisă la Abu Dhabi responsabili militari.

Cele mai complicate probleme vizează cererile Moscovei ca Ucraina să-i cedeze teritoriile pe care încă le mai controlează în Donbas (est) și statutul centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, între altele. Ca o condiție prealabilă pentru orice acord, Moscova cere Kievului să-și retragă trupele din întreaga regiune Donețk, inclusiv dintr-o serie de orașe puternic fortificate, centre logistice ale armatei ucrainene în estul țării.

Ucraina a declarat că războiul ar trebui înghețat de-a lungul actualelor linii ale frontului și respinge orice retragere unilaterală a forțelor sale. Kievul dorește de asemenea controlul asupra centralei electrice Zaporojie.

Potrivit analiștilor, Rusia a capturat aproximativ 1,5% din teritoriul ucrainean de la începutul anului 2024.

