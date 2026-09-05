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Emisarii speciali ai președintelui Trump se află sâmbătă la Moscova, iar duminică vor avea discuții la Kiev

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De Razvan Diaconu

5 septembrie, 2026


Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steven Witkoff și Jared Kushner (foto), vizitează Moscova și Kievul în weekend, într-o încercare aparentă de a relua negocierile blocate pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat Volodimir Zelenski pe Telegram.

„Am discutat astăzi că Steve Witkoff și Jared Kushner vor vizita Moscova și apoi Kievul duminică”, a scris președintele ucrainean.

Nu au fost publicate detalii despre conținutul întâlnirilor, dar un oficial american a declarat vineri pentru CNN că Witkoff și Kushner intenționează să facă presiuni pentru o soluție diplomatică pentru a pune capăt conflictului.
Agenția de știri rusă de stat TASS a relatat că Witkoff și Kushner „intenționează să călătorească la Moscova și Kiev în perioada 5-6 septembrie”.

Cei doi au fost mediatori cheie ai SUA în negocierile de pace blocate din Ucraina. Witkoff a efectuat mai multe călătorii la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin în 2025 și începutul anului 2026 și s-a întâlnit cu Zelenski în SUA, Germania și Franța. Aceasta va fi prima lor călătorie la Kiev.

După ce Trump s-a întors în funcție la începutul anului 2025, SUA a lansat un efort intens pentru un acord de pace Rusia-Ucraina, axat pe compromisuri teritoriale, garanții de securitate pentru Ucraina și reconstrucție postbelică. Washingtonul a pus inițial presiuni puternice asupra Kievului pentru a accepta propunerile, dar până la începutul anului 2026, discuțiile s-au încheiat.

În ultimele săptămâni, Washingtonul și-a reînnoit eforturile de a interacționa cu Moscova, directorul CIA, John Ratcliffe, vizitând capitala Rusiei la sfârșitul lunii august. Ratcliffe a folosit călătoria pentru a presa Rusia să reducă sprijinul militar și economic acordat Iranului și pentru a o îndemna să nu escaladeze conflictul cu aliații Americii din NATO.

„I-am trimis pe Steve Witkoff şi Jared Kushner, doi negociatori de excepţie. Au făcut o treabă excelentă, iar noi i-am trimis acolo pentru a vedea dacă putem obţine ceva sau nu. Şi s-ar putea să avem şanse bune să reuşim”, a declarat Trump la Casa Albă.

Eforturile conduse de Kushner şi Witkoff pentru a media încetarea războiului nu au dat rezultate până acum. Aceste demersuri au fost în mare parte eclipsate de conflictul din Iran, la a cărui rezolvare cei doi lucraseră, de asemenea.

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