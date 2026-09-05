Emisarii speciali ai președintelui Trump se află sâmbătă la Moscova, iar duminică vor avea discuții la Kiev



Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steven Witkoff și Jared Kushner (foto), vizitează Moscova și Kievul în weekend, într-o încercare aparentă de a relua negocierile blocate pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat Volodimir Zelenski pe Telegram.

„Am discutat astăzi că Steve Witkoff și Jared Kushner vor vizita Moscova și apoi Kievul duminică”, a scris președintele ucrainean.

Nu au fost publicate detalii despre conținutul întâlnirilor, dar un oficial american a declarat vineri pentru CNN că Witkoff și Kushner intenționează să facă presiuni pentru o soluție diplomatică pentru a pune capăt conflictului.

Agenția de știri rusă de stat TASS a relatat că Witkoff și Kushner „intenționează să călătorească la Moscova și Kiev în perioada 5-6 septembrie”.

Cei doi au fost mediatori cheie ai SUA în negocierile de pace blocate din Ucraina. Witkoff a efectuat mai multe călătorii la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin în 2025 și începutul anului 2026 și s-a întâlnit cu Zelenski în SUA, Germania și Franța. Aceasta va fi prima lor călătorie la Kiev.

După ce Trump s-a întors în funcție la începutul anului 2025, SUA a lansat un efort intens pentru un acord de pace Rusia-Ucraina, axat pe compromisuri teritoriale, garanții de securitate pentru Ucraina și reconstrucție postbelică. Washingtonul a pus inițial presiuni puternice asupra Kievului pentru a accepta propunerile, dar până la începutul anului 2026, discuțiile s-au încheiat.

În ultimele săptămâni, Washingtonul și-a reînnoit eforturile de a interacționa cu Moscova, directorul CIA, John Ratcliffe, vizitând capitala Rusiei la sfârșitul lunii august. Ratcliffe a folosit călătoria pentru a presa Rusia să reducă sprijinul militar și economic acordat Iranului și pentru a o îndemna să nu escaladeze conflictul cu aliații Americii din NATO.

„I-am trimis pe Steve Witkoff şi Jared Kushner, doi negociatori de excepţie. Au făcut o treabă excelentă, iar noi i-am trimis acolo pentru a vedea dacă putem obţine ceva sau nu. Şi s-ar putea să avem şanse bune să reuşim”, a declarat Trump la Casa Albă.

Eforturile conduse de Kushner şi Witkoff pentru a media încetarea războiului nu au dat rezultate până acum. Aceste demersuri au fost în mare parte eclipsate de conflictul din Iran, la a cărui rezolvare cei doi lucraseră, de asemenea.

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