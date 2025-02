Emil Hurezeanu – discuții cu senatori americani: „Importanţa Flancului Estic pentru securitatea regională şi americană rămâne intactă şi chiar va creşte”

Ministrul de Externe Emil Hurezeanu spune că mai mulţi senatori republicani şi democraţi cu care a discutat săptămâna trecută, în marja Conferinţei de Securitate de la München, l-au asigurat că bazele militare americane din România „se menţin şi chiar îşi vor spori importanţa”. La această discuţie a participat şi Keith Kellogg, emisarul special al SUA pentru Ucraina. De asemenea oficialii americani i-au transmis ministrului român de Externe că importanţa Flancului Estic al NATO „rămâne intactă şi chiar va creşte”, relatează news.ro.

Ministrul de Externe Emil Hurezeanu a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, dacă scutul de la Deveselu poate fi monedă de negociere între SUA şi Rusia.

„Americanii cu care am stat de vorbă, senatori – republicani şi democraţi… Rubio (secretarul de stat al SUA – n.r.) n-a făcut parte din seria la care am avut acces. El a avut discuţii cu ministrul de Externe turc, foarte puţine bilaterale şi a plecat repede. Dar Kellogg (emisarul SUA pentru Ucraina – n.r.) a fost unul dintre primii mei interlocutori. Am stat cam o jumătate de oră de vorbă cu dânsul. Erau şi mai mulţi senatori de faţă, şi republicani, apropiaţi de Trump îndeosebi, cum e senatorul Hoyer, care joacă de decenii un rol important în relaţiile Americii cu Estul Europei. Şi el a spus: „Importanţa Flancului Estic pentru securitatea regională şi americană rămâne intactă şi chiar va creşte”. Iar la întrebarea, care era şi o formă a dorinţei: „Bazele noastre, bazele voastre din România se menţin?”. Răspunsul lui a fost: „Se menţin şi chiar îşi vor spori importanţă”, a relatat discuţia ministrul de Externe Emil Hurezeanu.

Întrebat dacă acesta este răspunsul oficial al SUA când vine vorba despre bazele americane din România, ministrul de Externe a răspuns: „A fost un răspuns în discuţii oficiale între mine, colegii care m-au însoţit din minister şi generalul Kellogg cu suita lui”.

Ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, spune că nu are date privind împărţirea sferelor de influenţă, la Riad, între americani şi ruşi, el afirmând că încă nu avem concluzii şi nici confirmări iar România trebuie să facă ceea ce a cerut de la început, şi anume intrarea în procesul de negocieri.

Ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, a fost întrebat dacă riscă România să intre în sfera de influenţă a Rusiei, la fel ca în 1945.

„Nu, suntem membri NATO şi UE, cu baze militare americane în Dobrogea şi cu o prezenţă militară şi tratate sigure de parteneriat strategic în UE, cu SUA, în NATO. Sunt garanţiile deja existente, consemnate din parteneriatul strategic bilateral şi ca aliaţi ai Alianţei Nord Atlantice”, a spus Hurezeanu.

Despre faptul că americanii şi ruşii ar fi discutat, la Riad, despre împărţirea sferelor de influenţă în Europa, ministrul a răspuns: „Nu am aceste date, acum”.

