cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

2 decembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Elvețienii au respins cu aproape 80% propunerea de taxare cu 50% a marilor averi moștenite

Rss
De Iulian Soare

1 decembrie, 2025

Elvețienii au respins duminică, în mod categoric, propunerea de a impune o taxă de 50% pe moșteniri și donații pentru averile ce depășesc 50 de milioane de franci elvețieni (62 de milioane de dolari), cu 78% din totalul voturilor exprimate. Este un rezultat peste estimările analiștilor, care anticipaseră că elvețienii vor ca țara lor să rămână o destinație atractivă pentru cei cu venituri mari.

Inițiativa consultării publice pe acest subiect aparține Partidul Tinerilor Socialiști, care a propus ca veniturile obținute din acest impozit să fie utilizate pentru finanțarea măsurilor de combatere a crizei climatice și a unei restructurări largi a economiei.

Respingere categorică

În timpul dezbaterii politice din perioada premergătoare referendumului, inițiativa s-a confruntat cu o opoziție puternică din partea guvernului elvețian, a parlamentului federal, a majorității partidelor politice și a asociațiilor de afaceri.


S-au exprimat îngrijorări cu privire la faptul că un impozit atât de ridicat ar putea submina atractivitatea Elveției ca loc de reședință pentru persoanele înstărite într-un mediu internațional din ce în ce mai competitiv.

Votul decisiv din weekend reflectă scepticismul generalizat față de propunerile fiscale radicale ce vizează persoanele înstărite, propuneri care uneori au căpătat caracterul unei lupte de clasă, în opinia Deloitte.

Votul a fost urmărit atent de sectorul bancar, fiind considerat un test al apetitului elveţienilor pentru politici de redistribuire a averilor într-o perioadă în care alte ţări, precum Norvegia, au întărit taxele pe avere sau dezbat propuneri similare.

(Citește și: Taxarea suprabogaților ar putea aduce apărării europene circa 67 mld. euro – analiză Observatorul fiscal european)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Taxarea suprabogaților ar putea aduce apărării europene circa 67 mld. euro – analiză Observatorul fiscal european

Proteste la Guvern – Sindicaliștii cer diminuarea fiscalității pe muncă: ”Din 5 zile pe săptămână, 2 muncim pentru stat!”

Ilie Bolojan: Nu putem să avem în același timp taxe anglo-saxone, asistență socială nordică și comportamente financiare balcanice

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți