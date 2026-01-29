Elveția va majora TVA în următorii 10 ani, pentru a crește cheltuielile Apărării

Pentru a finanța modernizarea echipamentelor militare învechite într-un context de deteriorare a securității europene, guvernul elvețian propune majorarea TVA cu 0,8 puncte procentuale pentru o perioadă de 10 ani, începând din 2028, relatează Bloomberg.

„Din cauza reducerilor bugetare din ultimele decenii, armata nu este suficient de echipată pentru a contracara în mod adecvat cele mai probabile amenințări”, a anunțat Guvernul printr-un comunicat, adăugând că sunt necesare aproximativ 31 de miliarde de franci (40 de miliarde de dolari) pentru a îmbunătăți „substanțial” situația securității țării.

Planul necesită sprijinul legislatorilor și va fi supus unui vot național, conform regulilor democrației directe elvețiene.

În prezent, rata standard a TVA în Elveția este de 8,1%, una dintre cele mai scăzute din Europa.

Veniturile fiscale suplimentare vor fi direcționate către un fond special destinat achizițiilor militare, potrivit comunicatului.

Fondul respectiv va putea contracta datorii, dar trebuie să fie din nou fără datorii la sfârșitul perioadei de 10 ani.

Măsura ar urma să intre în vigoare din 2028

Guvernul a declarat că intenționează să prezinte un proiect de lege până la sfârșitul lunii martie, iar problema va fi trimisă parlamentului în toamnă. Calendarul prevede apoi un vot național în vara anului 2027 pentru a permite intrarea în vigoare a majorării fiscale de la 1 ianuarie 2028.

Nu este clar dacă măsura va primi sprijinul populației în cadrul unui referendum: o propunere separată de majorare a TVA la 8,8% – pentru a finanța o creștere a pensiilor susținută de alegători în 2024 – este, de asemenea, în curs de elaborare. Dezbaterile prelungite din parlament au deraiat deja calendarul guvernului.

În plus, camera superioară a parlamentului a cerut o creștere și mai mare, pentru a finanța posibila abolire a unei structuri fiscale care dezavantajează cuplurile cu venituri duble – așa-numita „penalizare pentru căsătorie” – care se află pe buletinul de vot din 8 martie.

Elveția – doar 0,7% din PIB alocat Apărării

Elveția neutră nu este membră a NATO sau a Uniunii Europene și cheltuiește echivalentul a doar 0,7% din produsul intern brut pentru apărare – mai puțin de jumătate din media europeană. După asigurarea finanțării pentru achiziții, cheltuirea banilor a reprezentat o provocare, întârzierea și creșterea costurilor pentru proiecte cheie ducând la demisia ministrului apărării la începutul anului 2025. Aceste provocări au lăsat națiunea cu echipamente învechite.

Confruntată cu invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și retragerea SUA din Europa, există planuri de a crește cheltuielile anuale pentru apărare la 1% din PIB până în 2032. Potrivit declarației de miercuri, însă, această creștere nu este suficientă pentru îmbunătățirea necesară a capacităților, astfel încât este necesară o creștere suplimentară a impozitelor.

„Echipamentele de apărare au devenit semnificativ mai scumpe, parțial din cauza inflației și a creșterii accentuate a cererii. În plus, sunt necesare avansuri mari”, a declarat ministrul apărării, Martin Pfister. Finanțarea actuală „nu mai reflectă realitățile acestei piețe”.

