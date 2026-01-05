Elveția a decis înghețarea imediată a activelor lui Nicolas Maduro, timp de 4 ani

Guvernul elvețian a ordonat luni înghețarea imediată a oricăror active aparținând liderului venezuelean, Nicolas Maduro (foto), capturat sâmbătă de SUA, pentru „a preveni orice scurgere de capitaluri”.

Alte persoane care au legătură cu el sunt, de asemenea, afectate de această măsură, dar niciun membru actual al guvernului venezuelean nu este vizat, a transmis guvernul elvețian, într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres

Partenera lui Maduro, Cilia Flores, apropiați și foști miniștri sunt, de asemenea, afectați de măsură.

„Dacă proceduri judiciare ulterioare dezvăluie că aceste fonduri sunt de origine ilegală, Elveția va asigura returnarea lor poporului venezuelean”, a precizat guvernul de la Berna.

Ordinul de înghețare a acestor active intră în vigoare imediat și este valabil timp de patru ani, până la o nouă notificare. Prin această decizie, executivul elvețian își manifestă intenția de a „se asigura că orice active dobândite ilegal nu pot părăsi Elveția în situația actuală”.

Această blocare completează sancțiunile deja în vigoare în Elveția împotriva Venezuelei în temeiul legii embargoului, care este în vigoare din 2018 și include, de asemenea, înghețarea activelor.

După luni de atacuri asupra navelor acuzate de trafic de droguri, Statele Unite l-au exfiltrat sâmbătă pe Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, și pe partenera sa, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani.

În trecut, în urma tulburărilor pe scară largă și violente și a înlăturării mai multor lideri, guvernul elvețian a efectuat în special înghețarea preventivă a activelor aparținând fostului președinte tunisian Zine El Abidine Ben Ali și fostului președinte egiptean Hosni Mubarak.

În martie anul trecut, Elveția a înăsprit, de asemenea, înghețarea activelor fostului președinte sirian Bashar al-Assad și ale asociaților săi.

