Elon Musk, interviu: În 5 ani, sistemele IA vor depăşi întreaga inteligenţă umană, în 10 ani vor prelua activitățile fizice. Ce se alege de oameni

Elon Musk a vorbit cu redactorul-șef al The Economist, Zanny Minton Beddoes, într-un interviu înregistrat luni, înainte ca OpenAI să dezvăluie că unul dintre modelele sale de frontieră a atacat alte sisteme informatice.

De ce Musk crede că este prea târziu pentru a opri IA

Faptul că Musk consideră acum că inteligența artificială este de neoprit este o reevaluare a ideilor pe care le avea anterior. În martie 2023, Musk a semnat scrisoarea deschisă a Institutului „Future of Life”, prin care cerea o pauză de șase luni pentru sistemele de IA mai puternice decât GPT-4. Ulterior, și-a lansat propria companie de IA, xAI. Astăzi nu mai vede nicio frână care să poată să oprească dezvoltarea.

„Adică, sincer, pare să existe un progres inexorabil aici în IA și în roboți, încât, chiar dacă aș vrea să-l opresc, nu aș putea.”

Pericolul nu s-a micșorat în ochii lui. Musk și-a menținut estimarea anterioară privind o șansă de 10% până la 20% ca roboții ucigași să distrugă omenirea.

„Încă cred că există un risc asociat cu IA și roboți. Riscul nu este zero.”

Totuși, el a argumentat împotriva stopării dezvoltării. „Chiar dacă ar exista un buton de oprire”, a spus el, „probabil nu ar trebui să-l apăsăm”, deoarece cel mai probabil rezultat va fi o abundență de bunuri și servicii pentru toți oamenii.

Noua sa filozofie se încadrează într-o singură linie: „Da, adică, da, cam așa ceva, haideți să ne bucurăm de această călătorie, este filozofia mea în acest moment.”

Superinteligența în cinci ani

Musk a stabilit și o dată pentru acest pas imens al IA: „Cred că IA ar putea depăși suma inteligenței umane în aproximativ cinci ani.”

În aproximativ zece ani roboții vor prelua majoritatea activităților fizice și intelectuale, inaugurând o eră a „abundenței uimitoare”, în care banii își vor pierde relevanța.

Musk crede că sistemele de inteligenţă artificială şi roboţii vor ajunge, în cele din urmă, să îndeplinească majoritatea activităţilor digitale şi fizice. În acest scop, xAI, companie numită acum SpaceXAI, dezvoltă sisteme capabile să realizeze sarcini cognitive, precum programarea software, în timp ce Tesla produce roboţi umanoizi.

În același timp, el susține că dezvoltarea inteligenței artificiale va fi alimentată de centre de date amplasate în spațiu, o idee despre care unii experți avertizează că ar putea avea consecințe grave pentru mediu.

El a co-fondat OpenAI în 2015 ca „în esență o contrapondere la Google”. Anthropic s-a desprins ulterior din OpenAI. Ambele concurează acum înaintea autorităților de reglementare, iar Washingtonul tocmai a aprobat GPT-5.6 al OpenAI pentru implementare pe scară largă.

„Deci, se pare că toate drumurile duc la accelerarea inteligenței artificiale. Atunci eu mă gândesc: OK, ei bine, poți pur și simplu să fii trist din cauza asta sau să te alături clubului.”

Miliardarul consideră că cea mai bună imagine despre viitor este portretizată în seria Culture de Iain Banks.

„Dacă vorbim despre ce cărţi ar trebui să citească lumea pentru a-şi face o idede despre cum va arăta viitorul, cea mai bună viziune despre cum va arăta viitorul sunt cărţile lui Iain Banks, seria Culture”.

În lipsa locurilor de muncă, sugerează el, ar putea fi necesară o redistribuire pe scară largă a avuţiei, pentru a crea un „venit universal” destinat oamenilor.

Însă, deşi cel mai bogat om din lume spune că nu are nicio problemă să plătească „mii de miliarde sub formă de taxe”, el susţine în acelaşi timp că banii vor deveni irelevanţi peste un deceniu.

Musk afirmă că guvernele ar trebui pur şi simplu „să le trimită oamenilor cecuri”, deoarece, într-o lume cu o ofertă infinită de bunuri şi servicii produse de maşini, deflaţia va reprezenta o problemă mai mare decât inflaţia.

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