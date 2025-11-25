cursdeguvernare

marți

25 noiembrie, 2025

Stiri

Eliminarea CASS pentru mame, veterani și personalul monahal, adoptată tacit în Senat. Deputații decid dacă dispare această măsură de austeritate

De Vladimir Ionescu

25 noiembrie, 2025

Senatul a adoptat tacit, luni, proiectele inițiate de PSD privind eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal și pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului.

Proiectele vor fi transmise Camerei Deputaților, care este for decizional.

La 8 septembrie, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunța înregistrarea la Parlament a celor două proiecte ce vizează eliminarea acestei măsuri prevăzute în prin primul pachet cu măsuri de austeritate pentru care premierul și-a asumat răspunderea în Parlament.


Termenul limită pentru dezbaterea și adoptarea acestor proiecte s-a împlinit la 19 noiembrie, iar ele se consideră adoptate tacit.

În 7 octombrie, o majoritate formată din PSD, AUR, SOS și UDMR a avizat faborabil aceste proiecte, în Comisiapentru muncă și sănătate ale Senatului.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunțat atunci că PNL nu va susține proiectele PSD, menționând că nu sunt bani la buget. El adăuga, ca o amenințare la adresa acestei majorități ad hoc, faptul că liberalii vor susține proiectul de reducere a numărului de parlamentari.

(Citește și: Majoritate PSD-AUR-SOS-UDMR, la votul din comisii pentru modificarea unor măsuri de austeritate propuse de guvern – liberalii invocă protocolul coaliției și amenință cu susținerea proiectului USR de reducere a numărului de parlamentari)

****

Majoritate PSD-AUR-SOS-UDMR, la votul din comisii pentru modificarea unor măsuri de austeritate propuse de guvern – liberalii invocă protocolul coaliției și amenință cu susținerea proiectului USR de reducere a numărului de parlamentari

PSD face presiuni pe premierul Bolojan: ori acceptă modificări la reforma pensiilor magistraților, ori demisionează. Sorin Grindeanu știe ”pe surse” că CCR va respinge reforma și pe fond

