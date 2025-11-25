Eliminarea CASS pentru mame, veterani și personalul monahal, adoptată tacit în Senat. Deputații decid dacă dispare această măsură de austeritate

Senatul a adoptat tacit, luni, proiectele inițiate de PSD privind eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal și pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului.

Proiectele vor fi transmise Camerei Deputaților, care este for decizional.

La 8 septembrie, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunța înregistrarea la Parlament a celor două proiecte ce vizează eliminarea acestei măsuri prevăzute în prin primul pachet cu măsuri de austeritate pentru care premierul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Termenul limită pentru dezbaterea și adoptarea acestor proiecte s-a împlinit la 19 noiembrie, iar ele se consideră adoptate tacit.

În 7 octombrie, o majoritate formată din PSD, AUR, SOS și UDMR a avizat faborabil aceste proiecte, în Comisiapentru muncă și sănătate ale Senatului.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunțat atunci că PNL nu va susține proiectele PSD, menționând că nu sunt bani la buget. El adăuga, ca o amenințare la adresa acestei majorități ad hoc, faptul că liberalii vor susține proiectul de reducere a numărului de parlamentari.

