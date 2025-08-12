Eliminarea plafoanelor la energie a dus la avansul inflației cu încă 3% în iulie, cu mult peste așteptările analiștilor. Creștere mare și la produsele alimentare. Urmează impactul majorării TVA-ului și accizelor

Rata anuală a inflației a urcat cu 2,68% în luna iulie față de luna anterioară, pe fondul eliminării plafoanelor pentru energia electrică. Rata anuală a urcat astfel la 7,8% în iulie, față de 5,66% în iunie, mult peste așteptările analiștilor, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Prețurile la energia electrică au consemnat un avans lunar 61,57% față de luna precedentă, respectiv de 62,97% față de iulie 2024. Prețurile gazelor au înregistrat un avans lunar de 3,27%

”Indicele prețurilor de consum (IPC) din iulie a depășit cu mult așteptările, înregistrând o creștere de 7,8% anual (an/an), față de 6,5% așteptat conform consensului Bloomberg, și accelerând de la 5,7% an/an în luna precedentă. Prognoza noastră a fost de 6,9% an/an, având în vedere o creștere de 30% a prețului la energie electrică de la lună la lună (lună/lună). Datele efective arată că, după eliminarea plafonului, prețurile au crescut cu aproape 62% lună/lună. Pe de altă parte, inflația de bază s-a situat în linie cu așteptările noastre, la 5,8% an/an, accelerând de la 5,7% an/an în luna precedentă”, potrivit unui raport realizat de Vlad Ioniță, analist BCR, pentru investitori.

Inflația CORE2 ajustată (inflația totală minus prețurile administrate, prețurile volatile, tutun și alcool), indicator urmărit îndeaproape de BNR, a accelerat în iulie la 5,8% an/an de la 5,7% an/an în luna precedentă. Inflația pentru produsele alimentare de bază a accelerat la 5,8% an/an în iulie, de la 5,5% an/an anterior, inflația pentru bunurile nealimentare de bază a decelerat la 3,1% an/an de la 5,2% an/an, iar inflația pentru servicii de bază a accelerat la 6,8% an/an de la 6,5% an/an în luna precedentă.

”Prognozăm ca inflația CORE2 să ajungă la 6,5% an/an la finalul anului 2025”, se arată în raportul BCR.

În termeni lunari, prețurile de consum au crescut cu 2,68% în iulie. Prețurile alimentelor au crescut cu 0,39%. Prețurile bunurilor nealimentare au urcat cu 5,06% față de luna precedentă, în principal din cauza majorării prețului energiei electrice cu 61,57%. Prețurile serviciilor au crescut cu 1,01%.

Pe baza noilor date IPC, economiștii BCR și-au revizuit în sus prognoza pentru inflația de la sfârșitul anului, la 8,8% an/an, de la 7,5% an/an estimat anterior.

”Luna viitoare intră în vigoare majorările TVA și accizelor, iar inflația este așteptată să accelereze în continuare. Vedem un vârf al inflației anul acesta la 9,2% an/an, cel mai probabil în august. Menținem neschimbată prognoza pentru IPC de la sfârșitul anului 2026, la 3,7% an/an, și ne așteptăm ca inflația să decelereze brusc odată ce șocurile din iulie și august vor ieși din baza de calcul. Unele riscuri la adresa acestei prognoze ar putea veni din eliminarea plafonului la prețurile gazelor naturale, prevăzută să înceapă în aprilie 2026”, se arată în raportul citat.

Deși economia va continua să performeze sub potențial, economiștii băncii austriece nu se așteaptă ca BNR să mai reducă dobânzile în acest an, până nu va exista multă claritate asupra perspectivei inflației și un grad ridicat de încredere că inflația va ajunge în intervalul țintă.

”Acest lucru este puțin probabil să se întâmple mai devreme decât Raportul asupra inflației din februarie 2026, când vedem posibilă prima reducere după o pauză îndelungată”, notează Vlad Ioniță.

