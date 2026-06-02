Saga supraimpozitării contractelor part-time: Comisia de buget a Camerei Deputaților a votat eliminarea – România are doar 2,9% angajați cu normă parțială, față de 17,1% media UE

Comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților a aprobat, marți, cu voturile PNL, USR și AUR eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time, potrivit unui anunț făcut marți de deputata PNL Raluca Turcan.

Măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, dacă legea va fi adoptată și de plenul Camerei Deputaților și ulterior promulgată, iar ea implică taxarea contractelor de muncă part-time la valoarea lor efectivă.

”De ce este un proiect important? România are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din UE – aproape 30% – și contractele de muncă part-time sunt una dintre cele mai eficiente modalități de a combate acest șomaj. România trebuie să stimuleze munca și să reducă progresiv povara fiscală suportată de angajatori. Adoptarea acestui proiect reprezintă un prim pas în această direcție. România este codașă în Uniunea Europeană în privința ponderii contractelor de muncă cu timp parțial, acestea reprezentând doar 2,9% din totalul contractelor de muncă, comparativ cu media europeană de 17,1%. În Germania, de exemplu, ponderea angajaților cu normă parțială este de 39,9% din totalul forței de muncă. Proiectul va merge la votul final al Camerei Deputaților și sper ca cei care s-au abținut astăzi să se răzgândească și să voteze pentru! Statul trebuia să stimuleze munca, nu să o penalizeze”, a scris Raluca Turcan pe rețeaua socială Facebook.

Supraimpozitarea contractelor part-time a fost reintrodusă în vara anului 2022. De la 1 august 2022, Guvernul a introdus o măsură prin care contribuțiile sociale (CAS și CASS) pentru contractele part-time sunt calculate la nivelul salariului minim brut pe economie, indiferent de venitul efectiv al angajatului. Asta înseamnă că angajatorul ar avea de plătit contribuții mai mari la stat dacă angajatul său are venituri mai mici decât salariul minim brut pe economie.

Măsura a fost justificată prin necesitatea de a reduce numărul mare de contracte part-time utilizate pentru evitarea taxelor și impozitelor. Suprataxarea muncii part-time a generat însă controverse, în contextul în care statul reușește să colecteze mai multe fonduri pentru sistemele de pensii și sănătate, însă, pe de altă parte, mulți angajatori au fost descurajați să ofere contracte part-time, preferând să angajeze personal cu normă întreagă sau să recurgă la alte forme de colaborare.

