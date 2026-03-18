Cât de mare e gaura din piața petrolului pe care rezervele strategice încearcă să o umple. Analist: Fluxul constant acoperă doar 10% din oferta pierdută prin blocarea Ormuz

Țările membre ale Agenției Internaționale a Energiei (AIE) și-au confirmat contribuțiile la cea mai mare eliberare de țiței din rezerve din istorie, de peste 400 milioane de barili, dar chiar și într-un scenariu optimist țițeiul din stocuri poate înlocui doar o proporție foarte mică din țițeiul blocat la export al țărilor din Golf, arată o analiză Forbes și analiștii din piețele de energie.

Din cele aproximativ 20-22 de milioane de barili/zi (18-20 milioane barili/zi petrol și gaze de 2 milioane barili/zi echivalent petrol) care trec în mod normal prin Ormuz, eliberările coordonate din rezervele strategice ar putea adăuga temporar doar 5-6 milioane de barili/zi, în scenariul ultra-optimist.

În scenariul pesimist, eliberările din stocuri pot acoperi la nivel de flux constant doar 2 milioane de barili/zi, în cazul țițeiului, puțin peste 10% din oferta pierdută în urma blocării Strâmtorii Ormuz.

Salvarea pieței, conducta East-West a saudiților – adaugă undeva la 5 milioane de barili de țiței/zi

Conform analiștilor, rutele alternative prin conducte din Golful Persic ar putea contribui la rândul lor cu 4-5 milioane de barili/zi, principala rută alternativă fiind oleoductul East-West al saudiților care duce petrol pentru încărcare pe coasta Mării Roșii.

Jeff Currie, director de strategie pe mărfuri la grupul american Carlyle și unul din cei mai respectați specialiști internaționali, a explicat la BloombergTV implicațiile continuării blocajului din Strâmtoarea Ormuz și cât de mic este impactul în piață al eliberărilor de țiței.

”În primul rând, lanțurile de aprovizionare sunt total perturbate. Nu e doar o perturbare pe piața petrolului. Vorbim de gaze, fertilizatori, metale, petrochimie, iar lista poate merge mai departe și mai departe – iar asta înseamnă perturbări pe lanțurile de aprovizionare în țări din întreaga lume. Navele sunt blocate, polițele de asigurare au fost anulate, ai închis producția în locuri precum Arabia Saudită și Irak sau Emiratele Arabe Unite. Aceste probleme vor avea nevoie de luni întregi pentru a fi rezolvate. Și nu există niciun răspuns posibil la creșterea țițeiului – auzim despre aceste 400 de milioane de barili, dar fluxul contează. Fluxul sustenabil maxim este de 2 milioane de barili de țiței pe zi. Deci la 400 milioane barili eliberare de țiței din rezerve ai nevoie de 200 de zile ca să închei tot exercițiul – în timp ce golul din piață e de, să zicem, 18 milioane de barili/zi. Vorbim de o soluție minusculă. Deci nu există multe opțiuni”, a explicat Currie la Bloomberg.

Aproximativ o cincime din oferta mondială de petrol și gaze tranzitează zilnic Strâmtoarea Ormuz prin ea, împreună cu volume uriașe de materii prime petrochimice.

