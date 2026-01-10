Guvernul venezuelean a început eliberarea deținuților politici – Corina Machado merge săptămâna viitoare la Donald Trump

Guvernul venezuelean a început în ultimele zile să elibereze deținuți considerați prizonieri politici de către organizațiile pentru drepturile omului și de către Statele Unite ale Americii (SUA), într-un gest pe care oficialii de la Caracas l-au descris drept unul de bunăvoință, scrie BBC.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din Venezuela, Enrique Marquez, s-a numărat printre primii prizonieri politici eliberați, potrivit unui videoclip realizat de un jurnalist local și difuzat de AFP, preluată de News.ro. Enrique Marquez, în vârstă de 62 de ani, a fost arestat în ianuarie 2025.

În același timp, ministerul de externe al Spaniei a anunțat că cinci cetățeni spanioli au fost eliberați. Printre ei se află și cunoscuta avocată și activistă pentru drepturile omului Rocío San Miguel, de origine venezueleano-spaniolă. Eliberarea acesteia a fost confirmată de către familia ei pentru presa din SUA.

Eliberările au loc la mai puțin de o săptămână după capturarea fostului șef al regimului de la Caracas Nicolas Maduro de către Statele Unite, în urma unei operațiuni militare pe teritoriul venezuelean. Înainte de arestarea sa, Marquez a dus o luptă în justiție împotriva realegerii lui Maduro, nerecunoscută de SUA și UE în condițiile în care opoziția o parte a comunității internaționale au acuzat fraude electorale.

Aproximativ 2.400 de persoane au fost arestate și 28 ucise în timpul represiunii post-electorale din 2024 din Venezuela.

Planul SUA în 3 faze. Eliberarea deținuților vizează reconcilierea națională și reconstruirea societății civile din Venezuela

Eliberarea deținuților politici este parte din planul în 3 faze al SUA pentru stabilizarea Venezuelei. Secretarul de stat Marco Rubio a detaliat miercuri, într-o scurtă conferință de presă la Washington, cele 3 faze ale procesului de stabilizare: prima vizează acorduri politice, juridice și economice pentru industria de petrol și gestionarea profiturilor după preluarea controlului de către SUA, deja convenite în mare parte, a doua fază vizează procesul de reconciliere națională în Venezuela și amnistiere a opoziției, inclusiv în vederea reconstrucției societății civile, iar a treia fază vizează predarea suveranității către clasa politică venezueleană într-un eventual proces de tranziție.

Despre faza a doua, Rubio a spus că aceasta va fi ”faza redresării”.

”Asta înseamnă să ne asigurăm că firmele americane, vestice și alte firme vor avea acces la piața venezueleană, într-o modalitate care să fie justă. În același timp, să începem procesul de reconciliere națională, intern, în Venezuela, astfel încât forțele de opoziție să fie amnistiate și eliberate din închisoare sau aduse înapoi în țară, să înceapă reconstrucția societății civile. Apoi, a treia fază va fi una de tranziție. Unele din acestea trei se vor suprapune”, a mai declarat miercuri secretarul american de stat.

Corina Machado merge săptămâna viitoare la Donald Trump

Jorge Rodríguez, șeful Adunării Naționale a Venezuelei și fratele președintei interimare Delcy Rodríguez, a anunțat la televiziunea de stat din Venezuela că „un număr semnificativ” de persoane vor fi eliberate imediat, fără a preciza numărul sau identitatea deținuților care urmează să fie puși în libertate, mai scrie BBC.

Sute de prizonieri politici sunt deținuți în închisorile venezuelene, iar până în prezent se crede că doar un număr foarte mic a fost eliberat. Jorge Rodríguez a declarat că guvernul interimar îi eliberează în interesul „unității naționale și al conviețuirii pașnice”.

BBC mai notează că între 50 și 80 de deținuți sunt captivi în închisoarea El Helicoide, despre care președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va fi închisă după capturarea lui Maduro. Închisoarea a devenit cunoscută la nivel internațional pentru actele de cruzime la care au fost supuși opozanți politici ai regimului de la Caracas, existând rapoarte ale organizațiilor pentru drepturile omului privind tortura, inclusiv bătăi și electrocutări. Donald Trump a declarat recent că a „dat ordin să fie închisă acea închisoare”. În Venezuela continuă însă să existe și alte centre de detenție ale prizonierilor politici.

Totodată, într-un interviu acordat emisiunii Hannity de la Fox News, Trump a declarat că Machado este așteptată să vină în Statele Unite „săptămâna viitoare, la un moment dat”.

Machado i-a spus anterior în cursul săptămânii realizatorului Sean Hannity că dorește să îi ofere președintelui american Premiul său Nobel pentru Pace. Întrebat de Hannity dacă ar accepta oferta, Trump a răspuns că „ar fi o mare onoare”.

***