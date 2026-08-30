Elevii români au obţinut 9 medalii la Olimpiada Internaţională „Ştiinţele Pământului”

Elevii români au obţinut patru medalii de aur, două de argint şi trei de bronz la probele individuale şi pe echipe ale Olimpiadei Internaţionale „Ştiinţele Pământului” (IESO), care s-a desfăşurat în perioada 20 – 27 august în Italia, la Torino, a informat vineri Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

La probele individuale au obţinut medalii elevii Alexandru Niţă-Dominte de la Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău – argint şi Victor-Andrei Păun de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti – bronz.

La probele desfăşurate pe echipe au obţinut medalii de aur elevii Denisa-Georgina Banu, Colegiul Naţional „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, şi Victor-Andrei Păun, alături de coechipierii lor.

Alexandru Niţă-Dominte a obţinut medalia de argint alături de echipa sa, iar Alexandru-Ioan Jicu, Colegiul Naţional „Gheorghe Vrânceanu”, medalia de bronz alături de echipa sa.

La concursul de postere realizate în echipe internaţionale au obţinut medalii Alexandru-Ioan Jicu şi Victor-Andrei Păun – aur, iar Alexandru Niţă-Dominte – bronz.

Lotul României a fost însoţit de Cătălina Şerban, inspector şcolar pentru geografie în Capitală, şi Roxana Diaconu, profesoară de geografie la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Bucureşti.

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de inspectoarea Mihaela Florina Alexandru.

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