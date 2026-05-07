Olimpiada Balcanică de Matematică – elevii români, o medalie de aur, una de argint şi patru de bronz

Elevii români au obţinut o medalie de aur, o medalie de argint şi patru medalii de bronz la a 43-a Olimpiadă Balcanică de Matematică, anunţă Ministerul Educaţiei.

Patru dintre medalii, inclusiv cele de aur şi de argint, au fost obţinute de elevii de la Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, iar celelalte au fost câștigate de elevi de la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” şi de la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti.

Olimpiada Balcanică de Matematică (BMO 2026) s-a desfășurat în perioada 3-8 mai 2026, la Salonic, în Grecia.

„Felicitări celor şase elevi din echipa noastră: Andrei Vila, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de aur; David-Vlad Marghidan, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint; Mircea Maxim Rebengiuc, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, medalie de bronz; Ştefan-Cătălin Savu, Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti, medalie de bronz; Aida Mitroi, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz; Ciobotea Alexandru, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Echipa României a fost coordonată de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti (Leader) şi însoţită de profesor Ovidiu Sontea de la Colegiul Naţional „Tudor Vianu” din Bucureşti (Deputy).

„Felicitări tuturor elevilor participanţi, profesorilor, părinţilor şi celor care au făcut posibilă această reuşită!”, este mesajul ministerului.

La BMO 2026 au participat echipe din Albania, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Republica Moldova, România, Serbia şi Turcia (ţări membre) precum şi echipe din Algeria, Arabia Saudită, Azerbaijan, Franţa, Georgia, Italia, Kazakhstan, Kirgistan, Lituania, Malaysia, Turkmenistan, Uzbekistan şi Marea Britanie (ţări invitate).

