Comisia analizează testele PISA: Elevii europeni rămân în urma celor din alte țări dezvoltate și se îndepărtează de țintele UE pentru 2030 – Estonia continuă să frapeze

Nicio țară UE nu ar îndeplini obiectivul stabilit pentru 2030 – de reducere a rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie de la testele PISA – conform analizei realizate de experții Comisiei pe baza rezultatelor elevilor europeni la aceste teste OECD.

Rezultatele ultimei sesiuni de testare, de anul trecut, arată că unul din trei elevi din UE obține rezultate insuficiente la citire sau matematică, iar unul din patru la înțelegerea științelor naturale.

Niciun stat membru al UE nu a atins ținta la citire și științe, în timp ce doar două l-au atins la matematică, Estonia și Polonia.

În scădere este și excelența: ponderea elevilor cu performanțe de vârf din Uniune în 2025 este de 4,8% la citire, 6,4% la științe și 6,8% la matematică, cu mult sub obiectivul UE pentru 2030 de cel puțin 12% în fiecare domeniu.

Experții europeni în educație constată, dimpotrivă, o scădere evidentă a performanței în ultimul deceniu, adică o îndepărtare de obiectivul pentru 2030 – rata de neîndeplinire a obiectivului a crescut cu 11,3 puncte procentuale la nivelul UE. Aproape jumătate din această creștere (5,1 pp) a avut loc între 2022 și 2025.

Toate țările, cu excepția Poloniei, Austriei, Ciprului, Slovaciei și Țărilor de Jos, au înregistrat o creștere statistică semnificativă a ratei de subperformanță între 2022 și 2025.

În acest moment, rata este sub 20% doar în Estonia și Irlanda, în timp ce depășește 40% în Cipru, Bulgaria,

Malta, România, Grecia și Letonia.

Situația din UE pe cele trei probe – România, printre statele care împing în jos media europeană

Rata de subperformanță la științe se situează la 25,9 % în UE în 2025. Doar Estonia (9,9%) ar îndeplini obiectivul stabilit la nivelul UE pentru 2030. Diferența dintre țările cu cele mai bune și cele mai slabe performanțe este mare – rata de subperformanță depășește 40% în Cipru, Bulgaria, România și Grecia. Subperformanța la științe la nivelul UE a crescut cu 4,8 puncte procentuale între 2015 și 2025 și cu 1,7 pp între 2022 și 2025 – cea mai mică variație de tendință dintre cele trei discipline PISA. La nivel național, creșterea rezultatelor sub așteptări între 2022 și 2025 a fost semnificativă din punct de vedere statistic doar în 5 cazuri. Slovacia a înregistrat chiar o scădere semnificativă din punct de vedere statistic a rezultatelor sub așteptări în aceeași perioadă.

Rata elevilor cu rezultate sub așteptări la matematică se situează la 33,9% în UE în 2025. Nicio țară nu va atinge obiectivul stabilit la nivelul UE pentru 2030. Această rată este sub 25% doar în Estonia și Irlanda, iar în Bulgaria, Cipru, România, Grecia și Malta depășește 40%. Rezultatele slabe la matematică în UE au crescut considerabil în ultimul deceniu, și anume cu 11,6 puncte procentuale față de 2015. Creșterea înregistrată între 2022 și 2025 a fost considerabilă (4,4 puncte procentuale).

Rata medie a elevilor cu rezultate sub așteptări la citire în UE ajunge la 31,3% în 2025. Nicio țară nu va îndeplini obiectivul stabilit la nivelul UE pentru 2030. Rata este sub 20 % doar în Estonia și Irlanda, în timp ce depășește 40% în Cipru, Bulgaria, Malta, România, Grecia și Letonia. Se observă o scădere evidentă a performanței în ultimul deceniu: rata de subperformanță a crescut cu 11,3 pp la nivelul UE. Cu toate acestea, aproape jumătate din această creștere pp) a avut loc între 2022 și 2025. Toate țările (cu excepția Poloniei, Austriei, Ciprului, Slovaciei și Țărilor de Jos) au înregistrat o creștere statistic semnificativă a subperformanței între 2022 și 2025.

Efectele competențelor scăzute

Tinerii cu competențe reduse se confruntă cu un risc mai mare de a părăsi sistemul de învățământ cu calificări insuficiente, ceea ce duce la perspective de angajare mai slabe și la o participare mai redusă la învățarea pe tot parcursul vieții.

Studii recente ale OCDE arată că scăderea nivelului competențelor de bază în rândul tinerilor ar putea reduce creșterea pe termen lung a productivității multifactoriale cu aproximativ 3% în țările OCDE, dacă nu se implementează nicio intervenție politică eficientă.

De asemenea, costul economic al lipsei investițiilor în educație este substanțial. Conform unor estimări, până în 2030, țările europene ar putea pierde între 8 % și 10 % din PIB-ul lor anual din cauza persoanelor cu competențe de bază insuficiente.

Provocările – inechitățile și „distragerea digitală”

Analiza evidențiază, de asemenea, provocări majore în materie de echitate. Elevii defavorizați au o probabilitate de aproximativ patru ori mai mare de a obține rezultate slabe la științe decât elevii favorizați, iar elevii favorizați au o probabilitate de aproximativ opt ori mai mare de a se număra printre cei cu cele mai bune rezultate.

„Distragerea digitală” (atenția ridicată acordată utilizării smartphone-urilor și a dispozitivelor similare, scăderea concentrării din acestora), precum și utilizarea necritică a inteligenței artificiale (AI), implicarea redusă a părinților și o lipsă constantă de profesori, sunt alte explicații majore pentru rezultatele slabe ale elevilor.

Competențele elevilor europeni, inferioare celor din alte state dezvoltate

Compararea rezultatelor medii ale UE în ceea ce privește performanțele sub așteptări cu cele ale economiilor avansate din afara UE cu performanțe bune este destul de nefavorabilă.

În comparație cu Canada, Japonia, Singapore, Coreea de Sud, Regatul Unit și SUA, UE înregistrează cea mai mare rată a performanțelor sub așteptări la citire și științe, precum și a doua cea mai mare (după SUA) la matematică.

Performanța UE se situează aproape de media OCDE la toate cele trei discipline UE și nu s-a îmbunătățit în comparație cu alte economii avansate.

În același timp, media UE reflectă o gamă largă de sisteme naționale de învățământ și, prin urmare, maschează diferențe substanțiale în ceea ce privește performanța pe țări.

Rezultatele țării cu cele mai bune performanțe din UE (Estonia la științe și matematică, Irlanda și Estonia la citire) sunt similare cu cele ale țărilor din afara UE cu performanțe ridicate, precum Japonia.

Între 2022 și 2025, tendințele din UE au fost destul de similare cu cele din Japonia și Canada, dar, în ansamblu, mai negative decât cele din SUA (cu excepția citirii), Regatul Unit, Coreea de Sud și Singapore (cu excepția științelor).

Controversele și cazul Estoniei, care continuă să surprindă

„Părintele testelor standardizate PISA”, Andreas Schleicher, renumite la nivel mondial, avertiza într-un interviu acordat în septembrie Euronews că o scădere dramatică a interesului părinților și schimbările comportamentale determinate de tehnologie ar putea sta la baza rezultatelor elevilor, care au atins un nivel record de scăzut.

Situația performanțelor elevilor din Europa este „cu adevărat îngrijorătoare”, iar tinerii își pierd competențe esențiale care sunt „deosebit de importante pentru vremurile în care trăim”, declara acesta.

Distragerea atenției de către tehnologii nu pot fi însă responsabile pentru o mare parte din cădere, dovadă fiind statele asiatice cu performanțe net superioare elevilor din statele occidentale.

În Europa, exemplul ce contrazice această justificare este Estonia, cea mai digitalizată țară din Uniunea și, totodată, statul UE cu cel mai performant sistem de educație.

Estonia rămâne unul dintre sistemele cu cele mai bune performanțe din OCDE, obținând 508 de puncte la matematică, comparativ cu media OCDE de 463. Elveția a atins 499 de puncte, Regatul Unit 488, Polonia 484, în timp ce Irlanda și Belgia au atins ambele 480. Estonia are, de asemenea, performanțe solide și la citire și științe, 83% dintre elevii săi atingând cel puțin nivelul 2 la matematică, comparativ cu 65% la nivelul OCDE.

Experții estonieni explicau după publicarea PISA 2023 că inovația digitală rămâne o piatră de temelie a educației estoniene, școlile utilizând tehnologie avansată pentru a pregăti elevii pentru un viitor digital. Cu toate acestea, echilibrul dintre metodele digitale și tradiționale de învățare asigură un mediu educațional cuprinzător și adaptabil.

Sistemul educațional al Estoniei pune accentul în continuare pe competențele digitale ca prioritate principală, conform e-Estonia. Acesta se extinde dincolo de sistemul de stat, prin inițiative precum școala estoniană de programare //kood, care a format elevi în Estonia și a deschis înscrierile în Ucraina și Kenya. Estonia a fost, de asemenea, una dintre primele țări care a stabilit parteneriate cu laboratoare importante de inteligență artificială (IA) în vederea adoptării acesteia la nivel național în sistemul educațional.

Dar OCDE a constatat și la PISA 2025 că baza de performanță relativ largă a Estoniei este vizibilă și în datele privind echitatea. La științe, elevii din sfertul superior al clasamentului socio-economic au obținut rezultate cu 68 de puncte mai bune decât cei din sfertul inferior, diferența fiind mai mică decât media OCDE de 85 de puncte. Statutul socio-economic a reprezentat 10% din variația performanțelor la științe în Estonia, comparativ cu 12 % la nivelul OCDE.

Performanțele la citire au fost mai scăzute decât în evaluarea anterioară a Estoniei, în urma unui declin generalizat în sistemele de învățământ dezvoltate. Chiar și așa, Estonia a rămas și în 2025 pe locul al doilea în Europa la citire și cu mult peste media OCDE, un număr mai mare de elevi atingând atât nivelul de referință, cât și nivelurile de performanță de vârf.

Deficitul de profesori din UE, peste media OCDE – performanta Estonie are cea mai mare nevoie de profesori

Scăderea rezultatelor UE în 2025 pare să fie asociată cu mai mulți factori pe care cercetările i-au corelat cu performanța. Aceștia sunt comuni pentru majoritatea participanților la PISA la nivel mondial, cu excepția deficitului de cadre didactice, care este mai specific UE.

Datele PISA arată că procentul elevilor din școlile care au raportat o afectare „într-o oarecare măsură sau în mare măsură” din cauza lipsei personalului didactic este în continuare considerabil mai mare decât înainte de pandemie, chiar și în 2025 (40,2% în 2025 față de 28,3% în 2018), ceea ce sugerează existența unei probleme structurale.

Și la acest capitol Estonia este excepția ce contrazice regula. La nivel național, intensitatea percepută a deficitului de cadre didactice variază semnificativ – de la 4,7% în Danemarca la 65,0% în Estonia.

Adică, 65% dintre elevii estonieni frecventau în 2025 școli ai căror directori au declarat că predarea a fost afectată de lipsa de personal didactic, o rată mult peste media OCDE 39%.

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