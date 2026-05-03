Elevi români participanţi la Campionatul Mondial de robotică „FIRST Tech Challenge” – pe primele patru locuri ale competiţiei

Patru echipe de liceeni români care au participat la o competiție internațională de anvergură în domeniul roboticii, organizată în SUA, s-au clasat pe primele patru locuri: echipa Velocity de la liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila a câștigat Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge”, echipa Heart of RoBots de la Colegiul Naţional „B. P. Hasdeu” din Buzău a obținut locul al doilea, echipa Quantum Robotics de la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti a câştigat locul al treilea, iar echipa AiCitizens de la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” din Focşani s-a clasat pe locul al patrulea.

Preşedintele Nicuşor Dan i-a felicitat duminică pe elevii români din lotul naţional de robotică, participanţi la Campionatul din Houston, SUA, pentru clasarea pe primele patru locuri ale acestei „prestigioase competiţii internaţionale”.

Şeful statului afirmă că pe unii dintre aceştia i-a cunoscut în aprilie, în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timişoara, când a fost „impresionat de energia şi creativitatea lor”.

„Felicitări elevilor români din lotul naţional de robotică care au participat la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, şi au câştigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiţii internaţionale”, le-a transmi preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

„Pe o parte dintre aceştia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timişoara şi am fost impresionat de energia şi creativitatea lor”, afirmă Nicuşor Dan.

„România e mândrǎ de voi!”, încheie preşedintele Nicuşor Dan.

FIRST Tech Challenge (FTC) este o competiție de robotică cu tradiție în SUA, care se adresează elevilor din clasele 7-12 și care presupune proiectarea, construirea și programarea unui robot.

Competiția se desfășoară și în România din anul 2016 sub numele de FIRST Tech Challenge România și este organizată de Asociația Nație prin Educație, iar meciurile competiționale se dispută în alianțe: două echipe în alianța albastră, două echipe în alianța roșie și patru roboți pe un teren specific de joc.

Construcția robotului este bazată pe un kit care este format din piese metalice și/sau plastic, din care se construiește structura și sistemul de angrenare, împreună cu diferite piese electronice (senzori, sisteme de control, cameră video).

