Elena Lasconi a demisionat de la conducerea USR

Elena Lasconi și-a anunțat luni, printr-un mesaj video, demisia din funcţia de preşedintă a Uniunii Salvaţi România (USR).

„Aşa consider că este corect, firesc şi bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ţinut de mine pentru ca România să fie mai bine”, a spus ea.

Demisia, anunțată în urma rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale, în cadrul căruia a obținut un scor de 2,7%, survine la mai puţin de un an după ce a fost aleasă la conducerea partidului.

„Decizia vine în urma unei perioade marcate de provocări politice şi personale, iar gestul a fost asumat cu responsabilitate şi încredere în viitorul USR şi al României”, a precizat și USR, într-un comunicat de presă..

În mesajul său, Elena Lasconi a subliniat angajamentul faţă de valorile care au stat la baza fondării USR şi şi-a reafirmat sprijinul pentru continuarea luptei împotriva corupţiei şi pentru o Românie dreaptă şi modernă. Ţara noastră trece printr-o perioadă complicată, plină de provocări. Este necesar ca eforturile noastre să fie îndreptate spre susţinerea unui parcurs proeuropean şi accelerate eforturile de schimbare a unui sistem care s-a dovedit nefuncţional în interesul cetăţenilor.

„Am făcut, spun eu, tot ceea ce era corect pentru un om care şi-a dorit ca USR să fie total altceva decât vechea clasă politică. Am luptat cu toată puterea mea cu un sistem putred, corupt, care ne ţine captivi de 35 de ani. Poate am făcut şi greşeli în acest parcurs, dar niciodată nu am abandonat buna-credinţă şi am speranţa că, împreună, începând de anul trecut, am reuşit să creăm fisuri în acest sistem”, a transmis Elena Lasconi.

Elena Lasconi a mulţumit colegilor din partid, susţinătorilor şi tuturor celor care i-au fost alături în acest parcurs: „Vă mulţumesc din suflet pentru că mi-aţi arătat încredere, respect, susţinere. Şi mă refer la voi, colegii mei din USR, la voi, susţinători, voluntari, oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată, dar care au crezut în mine.”, a afirmat ea.

Chiar dacă se retrage din funcţia de conducere, Elena Lasconi anunţă că va rămâne activă în viaţa publică şi în efortul de schimbare a clasei politice vechi şi dedicată serviciului public.

„Vă puteţi baza pe mine că rămân la fel de determinată să ajut cu toată puterea orice demers care ne va face să scăpăm de un sistem ticălos. Am speranţa, şi sper că o aveţi şi voi, că împreună vom reuşi să dăm ţării noastre ceea ce merită: un viitor bun, spre Vest, fără corupţie”, afirmă Elena Lascon.

Biroul Naţional al USR a stabilit, vineri, convocarea unui congres pentru alegerea unui nou preşedinte al partidului. Alegerile pentru şefia USR vor avea loc în data de 21 iunie, iar favorit pentru funcţia de preşedinte este Dominic Fritz, primarul Timişoarei, potrivit unor surse politice citate de News.ro.

Luni, la ora 17.00, se va reuni Comitetul politic al USR pentru a analiza rezultatul primului tur al alegerilor prezidenţiale şi strategia pentru turul doi.

