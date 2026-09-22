Electro-Alfa își extinde prezența în sectorul nuclear: a cumpărat Elcomex și își consolidează capabilitățile pentru investiții în proiecte energetice complexe

Electro-Alfa International (EAI), producător român de echipamente electrice, furnizor de servicii EPC și soluții pentru infrastructura energetică, listat la Bursa de Valori București, a anunțat marți finalizarea achiziției Elcomex și consolidarea propriilor capabilități în sectorul nuclear și în domeniul instalațiilor de medie și înaltă tensiune.

Elcomex este o companie din Cernavodă cu expertiză tehnică în sectorul nuclear, inginerie, construcții-montaj, instalații și mentenanță pentru centrale electrice și facilități industriale, precum și rețele de transport și distribuție a energiei.

„Ne bucurăm să urăm bun venit echipei Elcomex în cadrul ecosistemului pe care îl construim în jurul Electro-Alfa International. Prin intermediul Elcomex, similar SPIACT Craiova, Electro Alfa CM sau Alfa New Protocol, ne propunem să ne consolidăm și să ne diversificăm poziția ca jucător important în piața energetică din România”, a declarat Ștefan Petrea, CEO al Electro-Alfa International, citat într-un comunicat de presă.

Compania a anunțat în 18 septembrie finalizarea achiziției a 99,99% din capitalul social al Elcomex, iar potrivit lui Petrea, Elcomex aduce o expertiză vastă în proiectarea, execuția și mentenanța instalațiilor electrice de înaltă complexitate, inclusiv lucrări pentru centrale nucleare, stații electrice și parcuri eoliene.

„Aceste noi competențe se adaugă celor existente în cazul nostru, pe care le-am dezvoltat în ultimii 35 de ani, și ne vor sprijini în strategia noastră de a le oferi partenerilor noștri, locali și internaționali, servicii complete care susțin tranziția energetică și dezvoltarea infrastructurii energetice”, a mai precizat Petrea, directorul Electro-Alfa International.

Achiziția Elcomex face parte din strategia de dezvoltare și extindere a businessului Electro-Alfa International. Acțiunile companiei au fost incluse din 21 septembrie în indicele BET

Elcomex este o companie românească, fondată la Cernavodă, cu peste 35 de ani de activitate și aproximativ 300 de angajați.

Conform Electroalfa, echipa Elcomex vine o expertiză tehnică avansată în sectorul nuclear, inginerie, construcții-montaj, instalații și mentenanță pentru centrale electrice și facilități industriale, precum și rețele de transport și distribuție a energiei.

Compania este specializată în instalații de joasă, medie și înaltă tensiune, sisteme de curenți slabi și oferă servicii dedicate centralelor nucleare și proiectelor de energie regenerabilă, servicii de testare, certificare și suport operațional pentru sisteme electrice complexe.

Electroalfa mai arată că achiziția Elcomex face parte din strategia de dezvoltare a companiei, asumată în cadrul ofertei publice inițiale derulate în luna februarie 2026.

Ca parte din strategia sa de extindere în sectoare noi de activitate, Electro-Alfa a finalizat, de asemenea, în iunie 2026, achiziția a 51% din capitalul social al SPIACT Craiova și 33% din Electro Alfa CM.

Acțiunile Electro-Alfa International au fost listate la Bursa de Valori București în data de 3 martie 2026, sub simbolul bursier EAI. Compania a atras printr-un IPO derulat în februarie 2026 fonduri nete în valoare de 544,3 milioane de lei pentru susținerea strategiei sale de dezvoltare pe termen mediu.

În prezent, compania are o capitalizare bursieră de peste 3 miliarde lei.

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