Electrica lansează programul de internship „Shadow Volt”: trei tineri absolvenți de facultate vor sta o lună alături de directorii companiei

Electrica (EL), furnizor de energie și una din marile companii de distribuție, a lansat luni înscrierile pentru un program de internship dedicat absolvenților de facultate și celor care urmează sau vor urma o formă de învățământ post-universitar (master, doctorat, cursuri post-universitare etc.), se arată într-o a CEO-ului Electrica, Alexandru Chiriță, de pe rețeaua socială LinkedIn.

Programul vizează trei poziții de vârf ale Electrica: CEO (director general), CBDO (director de dezvoltare) și CFO (director financiar).

”Cine e următorul Volt? Caut trei tineri care să stea o lună lângă mine. Lângă echipa mea executivă din Electrica. Nu la un simplu internship. La masa unde se decide. Cred că un lider se măsoară prin ce lasă în urmă. Nu prin cât strălucește singur, ci prin câți oameni a pregătit să meargă mai departe după el. Iar noi, cei priviți astăzi ca lideri, avem o datorie pe care nu o putem amâna. Să facem loc lângă noi. De aceea lansăm Shadow Volt. Trei tineri, câte unul pentru fiecare dintre cele trei poziții de vârf ale Electrica. CEO, CBDO și CFO. O lună întreagă vor sta în ședințele în care se decide. Vor vedea cum se lucrează cu oamenii, vor simți presiunea reală a unei companii care servește patru milioane de clienți”, arată Chiriță, în postarea de pe LinkedIn.

Conform anunțului, aplicanții vor trebui să vină cu un proiect, pe o temă care vizează ”viitorul energiei” din România.

Programul le oferă șanșa tinerilor care sunt interesați de o carieră în energie să învețe direct de la specialiștii Electrica și să descopere din interior industria energetică.

”Shadow Volt nu e doar pentru cei trei. Oricine se înscrie intră într-o comunitate în care primește acces la lecții de leadership, la întâlniri live cu echipa noastră executivă extinsă din grup și la un certificat de participare și multe altele. Cum îi alegem. Vor aplica cu un proiect, pe o temă care contează cu adevărat pentru viitorul energiei acestei țări. Pentru că încrederea într-un viitor lider nu se decretează. Se câștigă în fața oamenilor. Știu că e un pariu. Știu că deschiderea asta vine cu riscuri. Dar un lider adevărat nu se teme să își facă loc lângă el. Se teme doar să nu lase nimic în urmă. Poate ești tu. Poate e cineva pe care îl știi și merită văzut”, mai arată Chiriță.

***