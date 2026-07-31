Electrica oferă gratuit energia consumată la prânz marilor consumatori industriali care își mută activitatea din orele de vârf

Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, le cere marilor consumatori industriali să își mute o parte din consumul de energie din intervalul de seară către orele de prânz, când producția fotovoltaică este ridicată și în sistem există surplus de energie. Pentru luna august, compania anunță că energia activă aferentă consumului mutat în intervalele eligibile va fi oferită gratuit.

Apelul vine într-un moment dificil pentru sistemul energetic românesc, în condițiile în care producția hidro este afectată de nivelul foarte scăzut al Dunării, iar un reactor de la Cernavodă a fost oprit.

În orele de prânz producția fotovoltaică poate depăși consumul, în timp ce seara sistemul se confruntă cu un deficit mai dificil de acoperit.

Intervalul critic: 19:00-23:00

Potrivit lui Alexandru Chiriță, una dintre principalele probleme este diferența dintre momentul în care energia solară este produsă în cantitate mare și momentul în care consumul atinge niveluri ridicate.

„Între şapte şi unsprezece seara sistemul trece prin cele mai grele ore ale anului”, afirmă directorul general al Electrica.

În acest interval, producția fotovoltaică scade odată cu apusul soarelui, în timp ce consumul crește. În jurul prânzului, situația este inversă: producția solară este ridicată și poate depăși cererea.

„La prânz, soarele ne dă mai multă energie decât putem folosi. Ne lipseşte ora potrivită”, spune Chiriță.

Electrica susține că marii consumatori industriali pot contribui la echilibrarea sistemului prin reprogramarea unor activități care permit flexibilizarea consumului.

Ce consum poate fi mutat

Chiriță dă ca exemple reprogramarea unor schimburi de lucru, pornirea unor procese industriale în timpul zilei sau devansarea unor operațiuni de răcire.

„O familie poate stinge un bec. O fabrică poate muta un munte”, afirmă CEO-ul Electrica.

Ideea este ca activitățile care nu trebuie efectuate obligatoriu seara să fie programate în intervalele în care energia fotovoltaică este disponibilă în cantități mari. Astfel, consumul nu este neapărat redus, ci este mutat dintr-o perioadă în care energia este mai greu de asigurat într-una în care există producție disponibilă.

Energia consumată la prânz, gratuită în august

Electrica anunță că în luna august va aplica un mecanism prin care energia activă consumată în urma mutării consumului din orele de vârf către intervalele cu producție solară ridicată va fi gratuită.

„În august, energia activă pe care o mutaţi pe soare este gratuită”, a transmis Chiriță.

Consumul eligibil urmează să fie identificat cu ajutorul contoarelor inteligente și evidențiat pe facturile clienților. Mecanismul se adresează companiilor industriale alimentate de Electrica și presupune modificarea profilului de consum, astfel încât o parte dintre operațiuni să fie realizate în timpul zilei.

România se confruntă cu presiuni suplimentare asupra sistemului

Situația este complicată de nivelul foarte scăzut al Dunării, care afectează producția hidro și condițiile de funcționare ale centralei de la Cernavodă. Un reactor nuclear a fost oprit, iar există riscul unor restricții suplimentare dacă situația hidrologică se agravează.

În aceste condiții, intervalul de seară este unul dintre cele mai dificile pentru sistem, deoarece producția fotovoltaică este redusă sau inexistentă, în timp ce consumul rămâne ridicat.

Apelul Electrica vine după solicitarea adresată de premierul interimar Ilie Bolojan marilor consumatori industriali de a reduce sau muta consumul de energie, în special în orele de seară.

Pentru acoperirea necesarului, România se bazează pe capacitățile disponibile de producție pe gaze naturale, energia eoliană și fotovoltaică, sistemele de stocare și importurile de electricitate.

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