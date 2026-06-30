Electrica obține avizele de racordare pentru 17 proiecte de stocare a energiei – 700 MWh, capacitatea totală

Societatea Energetică Electrica SA a obţinut avizele tehnice de racordare la reţeaua electrică (ATR) pentru 17 noi proiecte de stocare a energiei electrice în baterii, cu o capacitate totală de aproximativ 700 MWh. Ele vor fi puse în funcţiune până la sfârşitul anului 2027.

„Obţinerea avizelor de racordare reprezintă o etapă cheie în dezvoltarea proiectelor, confirmă soluţia tehnică de conectare la reţea şi condiţiile aferente şi permite avansarea către proiectare, autorizare şi execuţie”, se arată într-un comunicat al Electrica.

„Cei 700 MWh pentru care am obţinut ATR-urile demonstrează că Electrica transformă strategia 2030 în proiecte concrete. Stocarea întăreşte securitatea şi flexibilitatea sistemului energetic, accelerează integrarea surselor regenerabile şi valorifică eficient activele patrimoniale. Intenţionăm punerea în funcţiune a acestora până la sfârşitul anului 2027, consolidând astfel rolul Electrica în tranziţia energetică a României”, a declarat Alexandru-Aurelian Chiriţă, director general Electrica.

Acest pas marchează o evoluţie concretă a programului de dezvoltare a capacităţilor de stocare anunţat de Electrica în data de 17 octombrie 2025, parte din Strategia Electrica 2030 – Strategia pentru un viitor sustenabil şi inovator, cu ţintă de 1 GW producţie şi cel puţin 900 MWh stocare.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie, furnizare şi producţie a energiei electrice din România, fiind în acelaşi timp şi un furnizor important de servicii energetice la nivel naţional.

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