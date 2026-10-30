Electrica lansează un program de obligațiuni de până la 1 mld. de € – Grupul vizează achiziții în România și în regiune

Electrica (EL), unul din marii distribuitori și furnizori de energie electrică, a stabilit un program de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (EMTN) în valoare de până la 1 miliard de euro, după ce autoritatea de supraveghere financiară din Luxemburg (CSSF) a aprobat, la 29 octombrie, prospectul de bază aferent programului, a anunțat compania.

În cadrul programului, Electrica va putea emite periodic obligațiuni, în euro sau în alte valute, valoarea nominală agregată aflată în circulație neputând depăși în niciun moment 1 miliard de euro sau echivalentul în alte monede. Valoarea nominală unitară a obligațiunilor va fi de minimum 100.000 de euro.

Momentul primei emisiuni nu a fost încă stabilit. Consiliul de Administrație a decis că aceasta va fi lansată ulterior, în funcție de condițiile de piață și după aprobarea termenilor finali ai emisiunii.

Compania, unde statul are o participație de 49,78%, a anunțat anul trecut că pregătește achiziții de 1 mld. euro în România și regiune

Electrica a mandatat BCR, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, ING Bank, J.P. Morgan și UniCredit Bank drept aranjori și dealeri ai programului, iar BofA Securities Europe, BT Capital Partners și Société Générale vor avea rol de dealeri.

Compania a solicitat admiterea obligațiunilor care vor fi emise în cadrul programului la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg. Obligațiunile ar putea fi ulterior admise și la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București.

Electrica are un rating de emitent pe termen lung BBB-, cu perspectivă stabilă, precum și un rating BBB- pentru datoria senior negarantată, acordate de Fitch Ratings.

De notat că grupul Electrica, controlat de stat printr-o deținere de 49,78% a Ministerului Energiei, a anunțat în octombrie 2025 că are în plan, în perioada 2025-2027, achiziții de 1 miliard euro în România și în regiune.

Compania a împrumutat anul trecut, prin obligațiuni verzi, 500 de milioane de euro. Această sumă ar acoperi doar jumătate din obiectivele de investiții în energie verde. Restul finanțării va trebui asigurat prin runde suplimentare de finanțare și extinderea activității.

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