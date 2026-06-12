Electrica încheie un parteneriat strategic pe cinci ani cu Atlantic Council pentru consolidarea securității energetice regionale

Electrica a anunțat încheierea unui parteneriat strategic pe o perioadă de cinci ani cu Atlantic Council, una dintre cele mai prestigioase organizații de politici publice din Statele Unite.

Potrivit unui comunicat de presă, acordul a fost semnat pe 10 iunie 2026, la Washington D.C., de Alexandru Chiriță, CEO al Electrica, și Frederick Kempe, președinte și CEO al Atlantic Council, în cadrul celei de-a 10-a ediții a Atlantic Council Global Energy Forum.

Prin acest parteneriat, Electrica se alătură prezenței Atlantic Council în România în calitate de fondator al Atlantic Council Romania, devine Founding Partner al raportului Vertical Energy Corridor, dedicat securității energetice de-a lungul flancului estic al Europei și programat pentru publicare în acest an, și va avea un loc în cadrul Romania Advisory Council.

Semnarea acordului are loc într-un context în care infrastructura energetică din Europa de Sud-Est capătă o importanță tot mai mare pentru securitatea regională, iar cooperarea transatlantică în domeniul energiei dobândește o relevanță strategică sporită.

„Alianțele se mențin prin determinare și unitate, iar amândouă se construiesc în economie cu mult înainte de a fi nevoie de ele într-o criză. În regiunea noastră, economia înseamnă, înainte de toate, energie: o rețea rezilientă nu este doar infrastructură, ci și apărare. Această viziune a adus Electrica la Washington D.C. – nu cu o solicitare, ci cu o contribuție. O companie românească se află astăzi la masa la care se proiectează securitatea energetică a regiunii, pentru că a demonstrat că poate construi”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO al Electrica.

Grupul Electrica deservește aproximativ 4 milioane de utilizatori și acoperă 18 județe din trei zone geografice – Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord – prin activitatea de distribuție a energiei electrice. Totodată, compania furnizează energie electrică, servicii de mentenanță și soluții energetice la nivel național.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a grupului, este listată la Bursele de Valori din București și Londra și are capital majoritar privat. Compania este singurul grup românesc din domeniul energiei care operează integrat în sectoarele distribuției, furnizării și producției de energie electrică.

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