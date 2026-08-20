Acționarii Electrica au aprobat împrumuturi de 10 mld. lei pentru achiziții și o investiție de 1 mld. lei la Craiova. Unul din beneficiari va fi uzina Ford Otosan

Acționarii Electrica (EL) au aprobat, într-o adunare generală extraordinară (AGEA) ținută joi, un proiect de investiții la Craiova care prevede construirea unor capacități de producere a energiei electrice și termice pentru sistemul centralizat de termoficare al municipiului și pentru consumatorul industrial Ford Otosan România, potrivit raportului cu deciziile publicat pe site-ul BVB.

Valoarea totală a investiției este de până la 235 milioane de euro, plus TVA, pentru ambele obiective.

Proiectul Craiova include „Construire capacități de producere de energie electrică și termică, echipamente/capacități auxiliare și conexe, rețea electrică internă, stație electrică de transformare, împrejmuire teren”, având două obiective: CET SACET, pentru asigurarea energiei termice pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Craiova, și CET Ford Otosan, pentru furnizarea energiei termice necesare încălzirii și proceselor tehnologice ale Ford Otosan România.

AGEA a aprobat și contractarea unuia sau mai multor împrumuturi în valoare totală de până la 250 milioane de euro. Finanțarea este destinată lucrărilor de investiții necesare finalizării capacităților energetice aferente Proiectului Craiova.

Acționarii au mai aprobat miercuri un credit masiv de 8,7 mld. lei

În paralel, la o altă AGEA, ținută miercuri, 19 august, acționarii companiei au aprobat centralizarea de către Electrica a facilităților de credit existente la nivelul companiei și al filialelor Electrica Furnizare, Distribuție Energie Electrică România SA și FISE Electrica Serv SA prin contractarea unor credite de până la 8,7 miliarde lei.

De notat că grupul Electrica, controlat de stat printr-o deținere de 49,78% a Ministerului Energiei, a anunțat în octombrie 2025 că are în plan, în perioada 2025-2027, achiziții de 1 miliard euro în România și în regiune.

Compania a împrumutat anul trecut, prin obligațiuni verzi, 500 de milioane de euro. Această sumă ar acoperi doar jumătate din obiectivele de investiții în energie verde. Restul finanțării va trebui asigurat prin runde suplimentare de finanțare și extinderea activității.

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