Grupul Electrica, unul dintre cei mai mari furnizori și distribuitori de energie, a semnat contractul pentru o facilitate de credit de până la 500 mil. euro de la un consorțiu de bănci, o creditare de tip bridge menită să asigure finanțarea companiei până la emisiunea de obligațiuni de 1 mld. euro pe care o pregătește.

Erste Group Bank a avut rolul de coordonator principal al finanțării, aranjor principal mandatat, agent de documentație și creditor inițial. Banca Transilvania și ING Bank au participat în calitate de creditori inițiali, iar Banca Comercială Română, deținută de Erste, a fost agentul facilității de credit.

Electrica pregătește o emisiune de obligațiuni de 1 miliard de euro la Bursa de Valori din Luxemburg

Autoritatea de supraveghere financiară din Luxemburg (CSSF) a aprobat la finalul lunii octombrie prospectul de bază aferent programului de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (EMTN) al Electrica, în valoare de până la 1 mld. euro. Obligațiunile ar putea fi ulterior admise și la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București.

În cadrul programului, Electrica va putea emite periodic obligațiuni, în euro sau în alte valute, valoarea nominală agregată aflată în circulație neputând depăși în niciun moment 1 mld. euro sau echivalentul în alte monede. Valoarea nominală unitară a obligațiunilor va fi de minimum 100.000 de euro.

Tot atunci, Electrica a mandatat BCR, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, ING Bank, J.P. Morgan și UniCredit Bank drept aranjori și dealeri ai programului, iar BofA Securities Europe, BT Capital Partners și Société Générale vor avea rol de dealeri.

Momentul primei emisiuni nu a fost încă stabilit, dar Electrica transmite că „o companie cu fondurile asigurate își alege singură momentul în care iese pe piața de obligațiuni și nu îl acceptă pe cel impus de calendar”.

„Optimizarea și reducerea costurilor, precum și asigurarea din timp a lichidității pentru proiectele de investiții fac parte din strategia noastră de management. Costul finanțării este un cost ca oricare altul și îl administrăm cu aceeași disciplină ca pe celelalte. Lichiditatea înseamnă, concret, să avem banii la dispoziție înainte de a avea nevoie de ei. O companie cu fondurile asigurate își alege singură momentul în care iese pe piața de obligațiuni și nu îl acceptă pe cel impus de calendar”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.

Contractul pentru finanțarea de tip bridge a fost încheiat în baza Hotărârii nr. 1/2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din 29 aprilie 2026.

Hotărârea a aprobat contractarea de către Electrica a unuia sau mai multor împrumuturi garantate sau negarantate, în valoare totală de până la 1 mld. euro, de tip bridge față de obligațiunile ce vor fi emise de companie, cu un termen de rambursare de până la maximum 24 de luni de la data debursării împrumutului relevant.

Sumele împrumutate sunt destinate finanțării scopurilor corporative generale ale Electrica, pentru care fondurile pot fi utilizate în conformitate cu Programul EMTN, cu excepția plății de dividende.

Electrica are un rating de emitent pe termen lung BBB-, cu perspectivă stabilă, precum și un rating BBB- pentru datoria senior negarantată, acordate de Fitch Ratings.

De notat că grupul Electrica, unde statul român este cel mai mare acționar printr-o deținere de 49,78% a Ministerului Energiei, a anunțat în octombrie 2025 că are în plan, în perioada 2025-2027, achiziții de 1 mld. euro în România și în regiune.

Compania a împrumutat anul trecut, prin obligațiuni verzi, 500 mil. euro. Această sumă ar acoperi doar jumătate din obiectivele de investiții în energie verde. Restul finanțării va trebui asigurat prin runde suplimentare de finanțare și extinderea activității.

Grupul deservește 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și întreg teritoriul țării pentru furnizarea energiei electrice, mentenanță și servicii energetice.

***