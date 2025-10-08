Electrica vrea să atragă 1 mld. euro pentru achiziții – Grupul țintește extinderea în alte țări UE

Electrica (EL), principalul jucător din distribuția și furnizarea de energie din România, intenționează să obțină finanțări de până la 1 miliard de euro în perioada 2025–2027 pentru achiziții de companii, linii de activitate sau active atât pe plan local, cât și în alte state membre ale UE.

Masura, inclusă pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare din 27 noiembrie, marchează prima inițiativă de acest tip a unei companii cu participație semnificativă a statului român – statul deține 49,8% din Electrica.

Acționarii, convocați să aprobe inițiativa

Planul de expansiune vine după emiterea unor obligațiuni verzi de 500 milioane de euro în prima parte a anului și semnarea în septembrie a unui parteneriat cu Romgaz pentru dezvoltarea unor proiecte de 400 MW în energie regenerabilă și stocare.

”Aprobarea, de principiu, a demarării procedurilor necesare pentru obținerea finanțării destinate achizițiilor de societăți (pachete de acțiuni/părți sociale), linii de activitate sau active individuale din domeniile de activitate ale Grupului Electrica, în vederea extinderii operațiunilor atât la nivel național, cât și în statele din regiune și în statele membre ale Uniunii Europene, precum și aprobarea, de principiu, a demarării procedurilor de due diligence relevante pentru astfel de tranzacții; valoarea achizițiilor efective urmează a fi în limita unui plafon cumulat de până la 1 miliard EUR sau echivalentul în lei, pentru perioada 2025–2027, rezultând astfel necesitatea de finanțări de aceeași valoare.

Orice astfel de operațiune sau tranzacție individuală care, potrivit prevederilor legale și/sau statutare, este de competența AGEA, va fi supusă de către Societate aprobării AGEA. Achizițiile vor putea viza societăți (pachete de acțiuni/părți sociale), linii de activitate sau active individuale din domeniile de activitate ale Grupului Electrica, situate pe teritoriul României, al statelor din regiune sau în alte state membre ale Uniunii Europene”, se arată în convocatorul ședinței AGEA a Electrica din 27 noiembrie, publicat marți pe site-ul BVB.

***