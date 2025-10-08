cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

8 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Electrica vrea să atragă 1 mld. euro pentru achiziții – Grupul țintește extinderea în alte țări UE

Rss
De Vladimir Ionescu

8 octombrie, 2025

Electrica (EL), principalul jucător din distribuția și furnizarea de energie din România, intenționează să obțină finanțări de până la 1 miliard de euro în perioada 2025–2027 pentru achiziții de companii, linii de activitate sau active atât pe plan local, cât și în alte state membre ale UE.

Masura, inclusă pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare din 27 noiembrie, marchează prima inițiativă de acest tip a unei companii cu participație semnificativă a statului român – statul deține 49,8% din Electrica.

Acționarii, convocați să aprobe inițiativa

Planul de expansiune vine după emiterea unor obligațiuni verzi de 500 milioane de euro în prima parte a anului și semnarea în septembrie a unui parteneriat cu Romgaz pentru dezvoltarea unor proiecte de 400 MW în energie regenerabilă și stocare.


”Aprobarea, de principiu, a demarării procedurilor necesare pentru obținerea finanțării destinate achizițiilor de societăți (pachete de acțiuni/părți sociale), linii de activitate sau active individuale din domeniile de activitate ale Grupului Electrica, în vederea extinderii operațiunilor atât la nivel național, cât și în statele din regiune și în statele membre ale Uniunii Europene, precum și aprobarea, de principiu, a demarării procedurilor de due diligence relevante pentru astfel de tranzacții; valoarea achizițiilor efective urmează a fi în limita unui plafon cumulat de până la 1 miliard EUR sau echivalentul în lei, pentru perioada 2025–2027, rezultând astfel necesitatea de finanțări de aceeași valoare.
Orice astfel de operațiune sau tranzacție individuală care, potrivit prevederilor legale și/sau statutare, este de competența AGEA, va fi supusă de către Societate aprobării AGEA. Achizițiile vor putea viza societăți (pachete de acțiuni/părți sociale), linii de activitate sau active individuale din domeniile de activitate ale Grupului Electrica, situate pe teritoriul României, al statelor din regiune sau în alte state membre ale Uniunii Europene”, se arată în convocatorul ședinței AGEA a Electrica din 27 noiembrie, publicat marți pe site-ul BVB.

(Citește și: ”Memorandum între Electrica și Romgaz pentru dezvoltarea a 400 MW în capacități de producție și stocare a energiei verzi”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Piața de fuziuni și achiziții din România – crește importanța antreprenorilor locali

Schema de plafonare a energiei a costat în total 30 mld. lei. Au rămas datorii de 6 mld. lei către furnizori

Electrica mai are de încasat de la stat 2 mld. lei, în contul schemei de plafonare a energiei  

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți