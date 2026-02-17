Electrica vrea să atragă 1 mld. euro prin obligațiuni. Ce planuri de investiții are compania

Electrica (EL) intenționează să atragă în acest an, prin emisiuni de obligațiuni, 1 miliard de euro pentru a-și finanța investițiile, a declarat directorul general al companiei, Alexandru Chiriță, în cadrul unei conferințe de specialitate.

Compania, unde statul este cel mai mare acționar cu 49,78% din capitalul social, a împrumutat anul trecut, prin obligațiuni verzi, 500 de milioane de euro. Această sumă ar acoperi doar jumătate din obiectivele de investiții în energie verde, potrivit lui Chiriță. Restul finanțării va trebui asigurat prin runde suplimentare de finanțare și extinderea activității.

Miliardul de euro ar urma să fie folosit pentru achiziții de companii, linii de activitate sau active atât pe plan local, cât și în alte state membre ale UE. Electrica evaluează, de asemenea, oportunitățile din Republica Moldova, a mai spus Chiriță. Totodată, în septembrie a semnat un parteneriat cu Romgaz pentru dezvoltarea unor proiecte de 400 MW în energie regenerabilă și stocare.

„Vom relua emisiunea de obligațiuni verzi. (…) Anul acesta avem aprobarea de principiu din partea ministerului (Energiei) și a celorlalți acționari pentru a mai atrage un miliard. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în al doilea și al treilea trimestru, dar cred că totul ar trebui să decurgă conform planului. 2026 este un an de construcție”, a spus directorul Electrica la o conferință organizată de Energynomics.ro.

Potrivit acestuia, în prezent, provocarea la nivelul companiei constă în a acționa suficient de rapid pentru a profita de oportunitățile de investiții, mai ales că apetitul investitorilor rămâne puternic.

În ceea ce privește energiile regenerabile, Electrica a ajuns deja la 1 GW de capacitate de producție de energie regenerabilă și 1 GWh de stocare în baterii.

