cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

17 februarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Electrica vrea să atragă 1 mld. euro prin obligațiuni. Ce planuri de investiții are compania

Rss
De Vladimir Ionescu

17 februarie, 2026

Electrica (EL) intenționează să atragă în acest an, prin emisiuni de obligațiuni, 1 miliard de euro pentru a-și finanța investițiile, a declarat directorul general al companiei, Alexandru Chiriță, în cadrul unei conferințe de specialitate.

Compania, unde statul este cel mai mare acționar cu 49,78% din capitalul social, a împrumutat anul trecut, prin obligațiuni verzi, 500 de milioane de euro. Această sumă ar acoperi doar jumătate din obiectivele de investiții în energie verde, potrivit lui Chiriță. Restul finanțării va trebui asigurat prin runde suplimentare de finanțare și extinderea activității.

Miliardul de euro ar urma să fie folosit pentru achiziții de companii, linii de activitate sau active atât pe plan local, cât și în alte state membre ale UE. Electrica evaluează, de asemenea, oportunitățile din Republica Moldova, a mai spus Chiriță. Totodată, în septembrie a semnat un parteneriat cu Romgaz pentru dezvoltarea unor proiecte de 400 MW în energie regenerabilă și stocare.


„Vom relua emisiunea de obligațiuni verzi. (…) Anul acesta avem aprobarea de principiu din partea ministerului (Energiei) și a celorlalți acționari pentru a mai atrage un miliard. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în al doilea și al treilea trimestru, dar cred că totul ar trebui să decurgă conform planului. 2026 este un an de construcție”, a spus directorul Electrica la o conferință organizată de Energynomics.ro.

Potrivit acestuia, în prezent, provocarea la nivelul companiei constă în a acționa suficient de rapid pentru a profita de oportunitățile de investiții, mai ales că apetitul investitorilor rămâne puternic.

În ceea ce privește energiile regenerabile, Electrica a ajuns deja la 1 GW de capacitate de producție de energie regenerabilă și 1 GWh de stocare în baterii.

(Citește și: ”Memorandum între Electrica și Romgaz pentru dezvoltarea a 400 MW în capacități de producție și stocare a energiei verzi”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Stadiul Reactoarelor 3 și 4: Nuclearelectrica a solicitat avizul tehnic de racordare la rețea, construcția ar putea începe în 2027

 

Romgaz ar putea lansa oferte pentru consumatorii casnici până la sfârșitul lui martie, după modelul Hidroelectrica

 

Hidroelectrica a produs cu 9% mai puțină energie electrică în 2025 – În 2024 scăderea a fost de 21%

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți