Electrica demarează 15 proiecte de stocare a energiei

Electrica a demarat procedura de obținere a autorizațiilor pentru construirea a 15 parcuri de baterii de stocare a energiei electrice, cu o capacitate de aproximativ 1 GWh, conform unui raport al companiei transmis BVB.

Parcurile de stocare vor fi construite pe terenuri de aflate în patrimoniul companiei și vor ajuta la realizarea strategiei pentru 2030 a companiei.

„Dezvoltarea acestei infrastructuri de stocare de 1 GWh reprezintă un pilon strategic în transformarea Electrica într-un lider al tranziției energetice. Prin diversificarea geografică în 15 locații, asigurăm nu doar reziliență operațională, ci și capacitatea de a răspunde dinamic fluctuațiilor de consum și producție din sistemul energetic național. Această investiție demonstrează capacitatea noastră de a executa proiecte complexe de infrastructură critică, poziționând Electrica precum un partener de încredere pentru dezvoltarea sustenabilă a României”, men’ioneaz[ documentul trimis BVB.

Parcurile de stocare vor permite integrarea eficientă a capacităților regenerabile în creștere, reducând semnificativ volatilitatea prețurilor și dependența de importuri.

„Ne-am asumat un calendar ambițios, dar echipa noastră a demonstrat că poate livra proiecte de anvergură. Acest proiect nu este doar despre tehnologie sau capacitate, ci este despre redefinirea modului în care România gestionează securitatea energetică pentru următoarele decade”, a declarat directorul general al Electrica, , citat de Agerpres.

