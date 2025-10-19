cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

19 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Electrica demarează 15 proiecte de stocare a energiei

Rss
De Vladimir Ionescu

19 octombrie, 2025

Electrica a demarat procedura de obținere a autorizațiilor pentru construirea a 15 parcuri de baterii de stocare a energiei electrice, cu o capacitate de aproximativ 1 GWh, conform unui raport al companiei transmis BVB.

Parcurile de stocare vor fi construite pe terenuri de aflate în patrimoniul companiei și vor ajuta la realizarea strategiei pentru 2030 a companiei.

„Dezvoltarea acestei infrastructuri de stocare de 1 GWh reprezintă un pilon strategic în transformarea Electrica într-un lider al tranziției energetice. Prin diversificarea geografică în 15 locații, asigurăm nu doar reziliență operațională, ci și capacitatea de a răspunde dinamic fluctuațiilor de consum și producție din sistemul energetic național. Această investiție demonstrează capacitatea noastră de a executa proiecte complexe de infrastructură critică, poziționând Electrica precum un partener de încredere pentru dezvoltarea sustenabilă a României”, men’ioneaz[ documentul trimis BVB.


Parcurile de stocare vor permite integrarea eficientă a capacităților regenerabile în creștere, reducând semnificativ volatilitatea prețurilor și dependența de importuri.

„Ne-am asumat un calendar ambițios, dar echipa noastră a demonstrat că poate livra proiecte de anvergură. Acest proiect nu este doar despre tehnologie sau capacitate, ci este despre redefinirea modului în care România gestionează securitatea energetică pentru următoarele decade”, a declarat directorul general al Electrica, , citat de Agerpres

(Citește și: Piața energiei din România intră în deceniul decisiv – Frână acum, avantaj competitiv în 2030, cu +20 GW de energie verde și 4 GW stocare. Cum vor scădea prețurile în următorii ani)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Piața energiei din România intră în deceniul decisiv – Frână acum, avantaj competitiv în 2030, cu +20 GW de energie verde și 4 GW stocare. Cum vor scădea prețurile în următorii ani

Memorandum între Electrica și Romgaz pentru dezvoltarea a 400 MW în capacități de producție și stocare a energiei verzi

Megafacerea deceniului în Europa: Stocarea energiei în baterii pentru furnizorii de energie electrică

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți