Grupul Electrica a semnat un contract cu Liberty Galați, companie aflată în concordat preventiv, prin care va utiliza mai multe terenuri din incinta combinatului siderurgic, cu o suprafață cumulată de 240 de hectare, pentru a construi proiecte fotovoltaice și capacități de stocare a energiei în baterii.

Electrica va folosi cele 240 de hectare în regim de superficie pe o durată de 25 de ani. Dreptul de superficie se referă la dreptul de a construi și de a deține construcții pe terenul altui proprietar.

Contractul este primul pas în implementarea Memorandumului de Înțelegere semnat de cele două companii la 24 februarie 2026.

Electrica va construi capacități de până la 500 MW, în prima etapă

În baza acestui drept de superficie, Electrica poate dezvolta, construi și opera, direct sau prin companii de proiect, capacități de producție a energiei din surse regenerabile (fotovoltaice) și capacități de stocare.

Contractul asigură titlul asupra terenului de care Electrica are nevoie pentru autorizațiile de construire și pentru cererile de racordare la rețea. Remunerația pentru superficie va fi stabilită la valoarea de piață, pe baza raportului unui evaluator autorizat ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România).

În această etapă, părțile au în vedere capacități de până la 500 MW, din care o componentă fotovoltaică de 250 MWp. Parametrii finali ai proiectelor, inclusiv capacitatea, configurația și calendarul de execuție, vor depinde de studii, de avize și autorizații, de contractele de racordare la rețea, de aprobările corporative și de condițiile de finanțare.

„La Galați se produce oțel de mai bine de jumătate de secol. Pe o parte dintre terenurile acestei platforme începem să pregătim proiectele de producție și de stocare a energiei de care industria va avea nevoie în deceniile următoare. Contractul de astăzi confirmă direcția grupului: Electrica nu doar distribuie și furnizează energie, ci dezvoltă și capacități proprii de producție și stocare, în parteneriat cu industria românească. Industria și energia nu se pot dezvolta separat. Ce începem la Galați arată cum pot crește împreună”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.

Proiectul face parte din Strategia Electrica 2030, care are ca ținte o capacitate de producție de 1 GW și cel puțin 900 MWh de stocare.

Grupul Electrica deservește 4 milioane de utilizatori și acoperă 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord). Electrica este listată la Bursa de Valori București, unde cel mai mare acționar este statul român, prin Ministerul Energiei.

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