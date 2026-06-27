Electrica – finanţări nerambursabile de 4,9 mil. lei pentru al treilea proiect de stocare a energiei

Electrica anunță accesarea de fonduri europene nerambursabile în valoarea aproape cinci milioane lei, prin Fondul pentru Modernizare, pentru dezvoltarea unei capacităţi de stocare energie electrică în baterii şi instalaţiile aferente în comuna Vulturu, judeţul Vrancea.

Capacitatea instalată de stocare a proiectului este de circa 22 MWh, iar valoarea totală a acestuia este de aproximativ 25,3 milioane lei fără TVA, din care valoarea fondurilor nerambursabile este de aproximativ 4,9 milioane lei.

Proiectul „Construirea unei capacităţi de stocare energie electrică în baterii, instalaţii aferente, posturi de transformare, reţele electrice interne, instalaţia de racordare, împrejmuire şi drumuri de acces pentru CEF Vulturu” va fi realaizat în cadrul apelului de proiecte Program Fondul pentru modernizare – Program cheie 1: SRE şi stocarea energiei – Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice şi sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie şi pentru realizarea de capacităţi de stocare a energiei electrice.

„Atragerea acestei finanţări confirmă capacitatea Electrica de a transforma oportunităţile de finanţare europeană în investiţii concrete care accelerează modernizarea infrastructurii energetice. Dezvoltarea capacităţilor de stocare reprezintă un element esenţial al strategiei noastre de creştere, deoarece contribuie la integrarea eficientă a producţiei din surse regenerabile, creşte flexibilitatea sistemului energetic şi consolidează securitatea alimentării cu energie. Continuăm să valorificăm instrumentele europene disponibile pentru a susţine un portofoliu de investiţii cu impact pe termen lung, în beneficiul companiei, al acţionarilor şi al sistemului energetic din România”, a declarat Alexandru Chiriţă, Director General Electrica, citat într-un comunicat al companiei.

Trei proiecte de stocare, cu fonduri nerambursabile

Electrica ajunge astfel la trei proiecte realizate cu ajutorul fondurilor nerambursabile pentru producţie şi stocare de energie electrică.

În octombrie 2023, compania a obţinut finanţare pentru proiectul fotovoltaic Satu Mare 2, dezvoltat de filiala Sunwind Energy SRL, cu o capacitate instalată de aproximativ 27 MWp, deja finalizat.

Au mai fost accesate fonduri nerambursabile şi pentru proiectul BESS Fântânele – judeţul Mureş – dezvoltat de Electrica SA, cu o capacitate de stocare de 69,93 MWh, care urmează să fie finalizat în cursul acestui an.

Fondul pentru Modernizare este un instrument de finanţare al Uniunii Europene care sprijină investiţiile şi reformele necesare pentru modernizarea sectorului energetic şi atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene, contribuind la tranziţia verde, creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea surselor regenerabile de energie.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie, furnizare şi producţie a energiei electrice din România, fiind în acelaşi timp şi un furnizor important de servicii energetice la nivel naţional.

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