Elbridge Colby, ziua a doua la București: Premierul Niculescu cere o prezență militară și economică americană mai puternică. Decizia lui Trump privind trupele SUA în Europa, în decembrie

Premierul Luca Niculescu l-a primit, joi, la Palatul Victoria, pe Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al SUA. Conform Executivului, discuția a vizat modalitățile concrete de aprofundare a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, dar și situația de securitate din zona Mării Negre, pe fondul războiului dus de Rusia în Ucraina.

Miercuri, Elbridge Colby a fost primit de către președintele Nicușor Dan și a discutat cu ministrul de Externe, Luca Neculăescu și cu ministrul Apărării Ștefan Radu Oprea. Amintim că Colby este unul dintre cei mai influenți strategi ai administrației Trump, fiind responsabil de politici și strategie în cadrul Pentagonului, respectiv de revizuirea posturii militare americane în Europa.

Amintim că, pentru România, miza vizitei oficialului american este consolidarea – sau, în scenariul optimist, creșterea – prezenței americane pe teritoriul țării noastre, după retragerea unei părți a efectivelor anul trecut (suplimentări din era Biden, după invazia rusească a Ucrainei) și pe fondul atacurilor tot mai frecvente asupra navelor comerciale din Marea Neagră. În acest sens, România a pus pe masă o ofertă ce ar acoperi o parte din costurile staționării soldaților americani.

Niculescu: „Statele Unite au fost și rămân pentru România mai mult decât un partener strategic”

„L-am primit astăzi, la Palatul Victoria, pe Elbridge Colby, Subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, aflat în vizită în țara noastră. Discuțiile aplicate au vizat modalitățile concrete de aprofundare a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, cu accent pe domeniul apărării, rolul determinant pe care SUA îl au în eforturile noastre de a face față provocărilor din ce în ce mai mari și mai complexe din regiune, precum și situația de securitate din zona Mării Negre, pe fondul războiului dus de Rusia în Ucraina”, a transmis, joi, premierul Luca Niculescu.

Acesta anunță că i-a transmis subsecretarului american că „Statele Unite au fost și rămân pentru România mai mult decât un partener strategic, fiind un aliat esențial în asigurarea securității noastre și a celei regionale, și i-am transmis aprecierea noastră pentru acest sprijin”.

„La rândul ei, România este un aliat și un prieten de încredere, pe care SUA s-au putut întotdeauna baza, așa cum o arată și istoria recentă. I-am prezentat eforturile Guvernului de a aloca resurse importante pentru apărare, chiar și pe fondul limitărilor bugetare, întrucât asigurarea securității cetățenilor noștri este o prioritate de nediscutat. Am evidențiat obiectivul Guvernului României de a respecta angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga, concentrându-ne pe modernizarea capabilităților militare și pe creșterea investițiilor în industria de apărare și în infrastructura cu dublă utilizare”, a mai declarat premierul.

Acesta a exprimat interesul pentru extinderea cooperării cu Statele Unite în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic, menite să dezvolte baza industrială de apărare a țării noastre.

„Am analizat situația de securitate la Marea Neagră, incursiunile zilnice de drone și atacurile asupra navelor comerciale, care afectează libertatea de navigație. Am evidențiat relevanța și rolul strategic al regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică”, a mai transmis Luca Niculescu.

În plus, premierul a transmis oficialului american „interesul țării noastre pentru o prezență militară și economică americană mai puternică în România, expunând avantajele strategice și operaționale pentru întărirea apărării NATO în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic”.

„L-am asigurat că România rămâne profund atașată consolidării Parteneriatului Strategic cu SUA și întăririi relației transatlantice”, afirmă premierul.

Întâlniri și cu ministrul Afacerilor Externe și ministrul Apărării. Ministrul Externelor: ”Pilonii flancului estic al NATO par să fie Polonia și România”

Colby s-a întâlnit miercuri și cu Dan Neculăescu, ministrul Afacerilor Externe, respectiv cu Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării Naționale.

Ministrul de Externe Dan Niculăescu a afirmat după întâlnirea cu oficialul american, care este numărul 2 la Pentagon, că ”pilonii flancului estic al NATO par să fie Polonia și România”.

I welcomed @USWPColby at the MFA today for a consistent discussion on our bilateral security cooperation, the backbone of the Romania-United States Strategic Partnership. We focused on Black Sea security and our joint efforts to make NATO stronger.



Romania is stepping up its… pic.twitter.com/Kpsj7cTXGY — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) November 4, 2026

Dan Neculăescu a subliniat că dialogul româno-american pe teme de securitate este ”foarte serios, foarte aplicat”.

”Am avut sentimentul clar, după delegație și după dialog, că vorbim cu un partener strategic care ne înțelege, ne ascultă și, sperăm noi, va lua deciziile potrivite în consecință”, a adăugat ministrul.

El a spus că ”nu există niciun dubiu” cu privire la faptul că ”rămâne esențială importanța parteneriatului strategic” dintre România și Statele Unite ale Americii pentru securitatea României.

El a amintit că România se bucură de sprijin și din partea altor state aliate – Franța, Polonia, Spania, Portugalia – care au ”o prezență importantă, uneori mai puțin văzută”, dar care consolidează securitatea României.

”Domnul Colby a venit în România după o deplasare în Polonia și știu că de multe ori suntem foarte atenți și comparăm, ne uităm la partea nordică a flancului estic, la partea sudică a flancului estic. Iată că de această dată pilonii flancului estic par să fie Polonia și România”, a afirmat ministrul Afacerilor Externe, la Antena 3, citat de News.ro.

Ministrul Apărării: Am transmis interesul României pentru extinderea cooperării cu Statele Unite în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic

Ministrul Apărării Ștefan Radu Oprea l-a primit la rândul său, miercuri, la sediul ministerului, pe subsecretarul pentru Politica de Apărăre din cadrul Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby.

Conform unui comunicat al ministerului, discuțiile au vizat aprofundarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii și accelerarea implementării conceptului NATO 3.0.

”Cei doi oficiali au abordat evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre și consolidarea posturii de descurajare și apărare a aliaților de pe Flancul Estic, inclusiv prin dezvoltarea capacității de a împiedica un potențial agresor să își atingă obiectivele, în contextul extinderii efectelor războiului din Ucraina la nivel regional.

Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică și a prezentat eforturile României de dezvoltare a capabilităților necesare menținerii unei posturi solide de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Totodată, a evidențiat măsurile planificate pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Alianței, în contextul implementării conceptului NATO 3.0”, se arată în comunicatul MApN.

Potrivit ministerului, Oprea a reafirmat interesul pentru menținerea unei prezențe militare americane pe teritoriul național, în concordanță cu necesitățile operaționale ale Statelor Unite și ale NATO.

”În acest sens, a evidențiat avantajele strategice și operaționale pe care România le oferă pentru realizarea obiectivelor comune de securitate în regiunea Mării Negre și consolidarea apărării aliate în sud-estul Europei. De asemenea, a prezentat demersurile de modernizare a Armatei României, de dezvoltare a infrastructurii militare și de îmbunătățire a condițiilor de găzduire și sprijin al forțelor americane. Aceste eforturi reflectă angajamentul țării noastre de a-și asuma o responsabilitate sporită pentru apărarea convențională a Europei”, potrivit MApN.

În contextul evoluției amenințărilor din regiunea Mării Negre, ministrul Oprea a accentuat importanța consolidării capabilităților de apărare aeriană și antirachetă, de combatere a sistemelor de aeronave fără pilot și de protecție a infrastructurii critice. Totodată, potrivit MApN, ministrul Apărării și-a exprimat interesul pentru extinderea cooperării cu Statele Unite în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic. Acestea ar contribui la menținerea capacității operaționale a capabilităților critice și la consolidarea bazei industriale de apărare a României și a Europei.

La finalul întrevederii, cei doi oficiali au reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite prin rezultate concrete și au convenit continuarea dialogului în domeniile securității și apărării, mai arată MApN.

Termenul de 6 noiembrie: opțiunile Pentagonului ajung pe masa lui Hegseth, care i le va prezenta lui Trump. Președintele SUA va lua o decizie la început de decembrie

Momentul vizitei este relevant în contextul în care un document intern al Pentagonului, denumit „Terms of Reference“ și văzut de Reuters, vorbește despre termenul de 6 noiembrie pentru conturarea a cel puțin patru seturi de opțiuni – privitoare la revizuirea posturii americane în Europa – pentru secretarul Apărării, Pete Hegseth.

În plus, termenul-limită din document pentru finalizarea analizei era luna decembrie, iar documentul prevedea și o reuniune decizională între Colby și generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, întâlnire considerată esențială pentru conturarea acestor opțiuni. Hegseth ar urma să îi prezinte opțiunile președintelui SUA, Donald Trump, care este așteptat să ia o decizie la începutul lunii decembrie.



Potrivit NBC, una dintre variante riscă să fie retragerea unei treimi din militarii americani staționați în Europa. Această opțiune ar urma să penalizeze statele pe care Donald Trump le-a criticat pentru lipsa de sprijin în războiul cu Iranul.

Țări precum România și Bulgaria ar putea însă să beneficieze de pe urma permutărilor de trupe, în condițiile în care țara noastră a sprijinit operațiunile americane din Orientul Mijlociu, iar riscurile de securitate s-au mutat pe Flancul Estic. În plus, mare parte dintre cei aproximativ 80.000 de militari americani din Europa sunt staționați în baze din centrul continentului, în special în Germania.

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