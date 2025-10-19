Egiptul ar putea urma să conducă forța globală de stabilizare din Gaza

O moțiune a Consiliului de Securitate al ONU, susținută de Europa și SUA, este pregătită pentru a acorda unei forțe internaționale de stabilizare puteri solide de control în Gaza, cu speranța că Egiptul va conduce această forțe, relatează The Guardian, citând mai mulți diplomați.

SUA insistă ca structura să aibă un mandat al ONU fără a fi forțe ONU de menținere a păcii cu drepturi depline, și să funcționeze cu puteri similare celor acordate trupelor internaționale care operează în Haiti pentru a combate bandele armate.

Turcia, Indonezia și Azerbaidjanul sunt, de asemenea, considerate, alături de Egipt, ca principali furnizori de trupe.

Se poartă încă discuții cu Egiptul pentru a se stabili această forță ar trebui să fie o operațiune condusă în totalitate de ONU.

Nu se preconizează implicarea trupelor europene sau britanice, dar Marea Britanie a trimis consilieri la o mică celulă operată de SUA în Israel, care lucrează la punerea în aplicare a celei de-a doua faze a planului în 20 de puncte elaborat de Donald Trump, președintele SUA.

Marea Britanie subliniază că scopul final este un stat palestinian, care trebuie să fie văzut în cele din urmă ca o entitate unică, incluzând Cisiordania și Ierusalimul de Est.

Marea Britanie a instruit deja un contingent al forțelor de poliție palestiniene, dar forțele internaționale vor primi responsabilitatea principală, în conformitate cu propunerea.

Dacă forța se dovedește eficientă, Israelul se va retrage în continuare. Israelul a insistat însă că va păstra o zonă tampon mare controlată de Israel pentru a se proteja de noi atacuri ale Hamas.

Dezarmarea Hamas, cea mai mare problemă, conform diplomaților

Diplomații britanici recunosc că problema dezarmării Hamas va fi cea mai dificilă și contribuie cu idei din procesul din Irlanda de Nord, unde armele controlate de IRA și protestanți au fost scoase din uz, inclusiv prin intermediul unui organism independent de verificare.

Este probabil ca Hamas să predea armele doar unui organism condus de palestinieni, pentru a minimiza conotațiile de capitulare, dar ar putea fi utilizate părți terțe pentru a verifica acest lucru pentru Israel. Este foarte probabil ca procesul să înceapă cu armamentul greu și lansatoarele de rachete ale Hamas, iar problema mult mai delicată a armelor personale deținute de brigăzile Hamas să fie amânată.

Tony Blair, în consiliul de administrație din Gaza, care va fi prezidat de Donald Trump

Marea Britanie pare să îl susțină pe deplin pe fostul prim-ministru britanic Tony Blair, care ocupă un loc în consiliul de administrație – denumit consiliul de pace în planul lui Trump – destinat să supravegheze activitatea unui comitet format din 15 tehnocrați palestinieni.

Blair, acuzat de destabilizarea Orientului Mijlociu prin sprijinirea invaziei americane din Irak din 2003, a câștigat sprijinul influent al actualului prim-ministru irakian, Mohammed Shia’ al-Sudani.

În cadrul unui interviu acordat CNBC, liderul irakian a declarat: „Tony Blair este o persoană acceptabilă pentru irakieni și un prieten, care a contribuit la decizia de a intra în război alături de președintele Bush la acea vreme și de a răsturna regimul lui Saddam Hussein.

Este un mare prieten al irakienilor, ne vizitează des și eu mă întâlnesc deseori cu el. Îi dorim cu siguranță succes în această misiune și îl vom sprijini.”

Locul lui Blair în consiliul de administrație, care va fi prezidat de Trump, se așteaptă să fie clarificat până în a doua săptămână a lunii noiembrie, când Egiptul va găzdui la Cairo o importantă conferință privind reconstrucția Gazei, în încercarea de a reuni un grup de donatori internaționali și finanțatori din sectorul privat.

Marea Britanie consideră că fondurile necesare, care depășesc 67 de miliarde de dolari (50 de miliarde de lire sterline), sunt atât de mari încât va trebui să se recurgă atât la finanțare privată, cât și la donatori din Golf.

Armata israeliană a lansat un atac în Fâşia Gaza, după ce Hamas ar fi încălcat armistițiul

Armata israeliană a lansat duminică un atac asupra Gaza, relatează media israeliene, diminuând speranţele privind faptul că încetarea focului va duce la o pace de durată în enclava palestiniană, relatează Reuters.

Armata israeliană a declarat într-un comunicat că atacurile au vizat militanți din zona Rafah care au deschis focul asupra soldaților săi și că a ripostat distrugând tuneluri și clădiri militare.

Israelul şi Hamas sunt angajate într-o dispută privind returnarea cadavrelor ostaticilor decedaţi. Israelul a cerut ca Hamas să-şi îndeplinească obligaţiile de a preda cadavrele tuturor celor 28 de ostatici decedaţi care nu au fost înapoiate.

Atacurile Israelului de duminică au reprezentat cea mai serioasă încercare pentru un armistițiu deja fragil, care a intrat în vigoare pe 11 octombrie.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va riposta cu forță la atacurile Hamas asupra soldaților săi.

Aripă armată a Hamas a declarat într-un comunicat că rămâne angajată în acordul de încetare a focului în toată Gaza, adăugând că nu are cunoștință de ciocnirile din Rafah și că nu a mai avut contact cu grupurile de acolo din martie.

„Ne afirmăm angajamentul deplin față de punerea în aplicare a tuturor acordurilor, în primul rând a încetării focului în toate zonele Fâșiei Gaza”, a declarat Brigada Al-Qassam.

Martori palestinieni au declarat duminică, separat, pentru Reuters, că au avut loc explozii și focuri de armă în Rafah, lovituri ale unor tancuri în orașul Abassan din sud, lângă Khan Younis, un atac aerian în orașul central Zawayda și explozii în orașul central Deir Al-Balah.

Cel puțin opt oameni morți în atacuri, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza

Ministerul Sănătății din Gaza a declarat duminică că atacurile israeliene au ucis cel puțin opt persoane în ultimele 24 de ore.

Un oficial militar israelian a declarat duminică că Hamas a efectuat multiple atacuri împotriva forțelor israeliene din Gaza, inclusiv un atac cu grenade propulsate de rachete și un atac cu lunetiști împotriva soldaților israelieni.

„Ambele incidente au avut loc într-o zonă controlată de Israel… Aceasta este o încălcare gravă a armistițiului”, a declarat oficialul.

Ministrul Apărării Israel Katz a declarat că „linia galbenă” până la care forțele israeliene s-au retras în conformitate cu acordul de încetare a focului va fi marcată fizic și că orice încălcare a încetării focului sau orice încercare de a traversa linia va fi întâmpinată cu foc.

Înaltul oficial Hamas Izzat Al Risheq a declarat duminică că gruparea militantă palestiniană rămâne angajată în încetarea focului, pe care a acuzat Israelul că o încalcă în mod repetat.

Biroul de presă al guvernului din Gaza a declarat sâmbătă că Israelul a comis 47 de încălcări după acordul de încetare a focului, soldate cu 38 de morți și 143 de răniți.

„Aceste încălcări au variat de la împușcarea directă a civililor, la bombardamente deliberate și operațiuni de țintire, precum și arestarea mai multor civili”, se arată în declarația biroului de presă.

Hamas a eliberat cei 20 de ostatici în viaţă şi cadavrele a 12 ostatici, dar a precizat că procesul necesită un echipament special pentru recuperarea cadavrelor îngropate sub dărâmături.

