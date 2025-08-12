EFOR – Stadiul implementării programului Saligny: Proiecte aprobate de 53 mld. lei – Valoarea deconturilor – 19,5 mld. lei / Discrepanțe majore între stadiul declarat și valoarea deconturilor

Programul Anghel Saligny ar trebui să fie o componentă esențială pentru dezvoltarea infrastructurii, dar actuala criză financiară și lipsa unei prioritizări clare amenință finalizarea optimă a proiectelor.
Situația reflectă probleme mai vechi ale administrației române, unde deciziile politice au prevalat adesea în detrimentul planificării financiare riguroase, reiese dintr-o analiză EFOR.
”Cert este că Guvernul nu poate plăti pentru toate proiectele, mai ales că din motive politice au fost aprobate foarte multe, fără a exista în mod evident și bugetul pentru a le plăti, ceea ce este o practică foarte veche în administraţia română.
Și este evident că o parte dintre aceste proiecte nu vor fi finalizate în condiții optime sau chiar se vor degrada – costul unor calcule politice care nu au legătură cu realitatea bugetară”, notează Expert Forum (EFOR).
(DOCUMENT/ Unde e Saligny? Stadiul implementării PNI Anghel Saligny – 30 iunie 2025)
Cele mai importante concluzii:
- Până la 30 iunie 2025, valoarea totală a proiectelor aprobate în cadrul programului pentru infrastructură a ajuns la 53 miliarde lei, din care 45,8 miliarde au fost contractați, iar 19,5 miliarde de lei au fost deja decontați.
- Numărul proiectelor aprobate este de 4.945, cu 4.090 contracte semnate.
- Doar 187 proiecte (4% din total) au fost finalizate și recepționate până acum, majoritatea în 2024.
- Există discrepanțe majore între stadiul declarat de beneficiari și deconturile efectuate: în unele cazuri, se declară un grad de implementare mare, dar fără plăți efectuate.
- La nivel național, s-a decontat în medie 43% din valoarea contractată, însă absorbția variază semnificativ între județe, de la peste 60% în Argeș și Iași, până la doar 11% în București.
Cel mai mult s-a decontat pentru proiectele pentru drumuri (49%), pe când pentru cele legate de canalizare s-a decontat 37%. Pentru proiectele de apă și canalizare s-a decontat o treime din suma alocată.
Distribuția fondurilor și stadiul proiectelor pe partide
- În Capitală, unde au fost aprobate 30 de proiecte de aproape 1 miliard lei, doar 33% dintre acestea sunt contractate, iar deconturile însumează doar 11% din sumele contractate. Proiectul „mamut” de la Piața Unirii are cea mai mică rată de decontare, cu doar 17 milioane lei plătiți din 750 milioane lei alocați.
Probleme identificate:
- Finanțarea tuturor proiectelor aprobate nu este posibilă, unele fiind aprobate fără asigurarea bugetului necesar.
- Calitatea și uniformitatea datelor din platforma oficială sunt încă insuficiente, existând inconsistențe în identificarea firmelor și în raportarea stadiului proiectelor.
- Multe proiecte nu au fost decontate încă, iar motivele sunt neclare (neexecutarea lucrărilor, întârzierea cererilor de plată sau preferința unor firme de a se deconta la final).
- Guvernul și partenerii civici continuă colaborarea pentru o transparență mai bună a datelor, în cadrul unui nou plan de Acțiune pentru guvernare Deschisă 2025-2027.
