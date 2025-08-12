EFOR – Stadiul implementării programului Saligny: Proiecte aprobate de 53 mld. lei – Valoarea deconturilor – 19,5 mld. lei / Discrepanțe majore între stadiul declarat și valoarea deconturilor

Programul Anghel Saligny ar trebui să fie o componentă esențială pentru dezvoltarea infrastructurii, dar actuala criză financiară și lipsa unei prioritizări clare amenință finalizarea optimă a proiectelor.

Situația reflectă probleme mai vechi ale administrației române, unde deciziile politice au prevalat adesea în detrimentul planificării financiare riguroase, reiese dintr-o analiză EFOR.

”Cert este că Guvernul nu poate plăti pentru toate proiectele, mai ales că din motive politice au fost aprobate foarte multe, fără a exista în mod evident și bugetul pentru a le plăti, ceea ce este o practică foarte veche în administraţia română.

Și este evident că o parte dintre aceste proiecte nu vor fi finalizate în condiții optime sau chiar se vor degrada – costul unor calcule politice care nu au legătură cu realitatea bugetară”, notează Expert Forum (EFOR).

Cele mai importante concluzii:

Până la 30 iunie 2025, valoarea totală a proiectelor aprobate în cadrul programului pentru infrastructură a ajuns la 53 miliarde lei, din care 45,8 miliarde au fost contractați, iar 19,5 miliarde de lei au fost deja decontați.

Numărul proiectelor aprobate este de 4.945, cu 4.090 contracte semnate.

Doar 187 proiecte (4% din total) au fost finalizate și recepționate până acum, majoritatea în 2024.

Există discrepanțe majore între stadiul declarat de beneficiari și deconturile efectuate: în unele cazuri, se declară un grad de implementare mare, dar fără plăți efectuate.

La nivel național, s-a decontat în medie 43% din valoarea contractată, însă absorbția variază semnificativ între județe, de la peste 60% în Argeș și Iași, până la doar 11% în București.

Cel mai mult s-a decontat pentru proiectele pentru drumuri (49%), pe când pentru cele legate de canalizare s-a decontat 37%. Pentru proiectele de apă și canalizare s-a decontat o treime din suma alocată.

Distribuția fondurilor și stadiul proiectelor pe partide

În Capitală, unde au fost aprobate 30 de proiecte de aproape 1 miliard lei, doar 33% dintre acestea sunt contractate, iar deconturile însumează doar 11% din sumele contractate. Proiectul „mamut” de la Piața Unirii are cea mai mică rată de decontare, cu doar 17 milioane lei plătiți din 750 milioane lei alocați.

Probleme identificate:

Finanțarea tuturor proiectelor aprobate nu este posibilă, unele fiind aprobate fără asigurarea bugetului necesar.

Calitatea și uniformitatea datelor din platforma oficială sunt încă insuficiente, existând inconsistențe în identificarea firmelor și în raportarea stadiului proiectelor.

Multe proiecte nu au fost decontate încă, iar motivele sunt neclare (neexecutarea lucrărilor, întârzierea cererilor de plată sau preferința unor firme de a se deconta la final).

Guvernul și partenerii civici continuă colaborarea pentru o transparență mai bună a datelor, în cadrul unui nou plan de Acțiune pentru guvernare Deschisă 2025-2027.

