Germania intenționează să înăsprească regulile privind preluările de companii, pentru a descuraja așa-numitele oferte subevaluate și pentru a consolida protecția acționarilor, potrivit unui proiect de lege consultat de Reuters.

Demersul băncii italiene UniCredit de a prelua Commerzbank, a doua cea mai mare bancă din Germania, a reprezentat unul dintre factorii care au determinat această analiză, deși modificările propuse nu ar afecta tranzacția respectivă, a declarat un oficial guvernamental.

Potrivit proiectului de lege, acționarii ar trebui să beneficieze de oferte obligatorii din partea unui investitor atunci când acesta depășește o serie de praguri de deținere a participației, și nu doar la un singur nivel, așa cum prevăd regulile actuale.

În prezent, legislația impune unui investitor să lanseze o ofertă publică obligatorie de preluare atunci când ajunge să dețină 30% din drepturile de vot ale unei companii. Proiectul de lege ar introduce praguri suplimentare la 35%, 40%, 45% și 50%.

Proiectul precizează că modificările urmăresc să împiedice investitorii să își majoreze treptat participația după ce au achiziționat un prim pachet de acțiuni prin intermediul unei oferte voluntare, la prețul minim permis de lege, fără a lansa ulterior o nouă ofertă către acționari.

Noile reguli ar trebui să determine investitorii să ofere „un preț corect și suficient de ridicat” încă de la început, a declarat oficialul guvernamental pentru Reuters, sub protecția anonimatului, întrucât proiectul se află în etapa consultărilor interministeriale.

Proiectul face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu, care urmărește reducerea birocrației în sectorul financiar și modernizarea cadrului german privind garantarea depozitelor bancare. De asemenea, acesta vizează alinierea legislației germane privind preluările de companii la reglementările europene, îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește structura tranzacțiilor și consolidarea protecției acționarilor.

„Fă oferta sau renunță la intenție”

Proiectul propune, de asemenea, introducerea unei reguli de tipul „fă oferta sau renunță la intenție” (put up or shut up), un mecanism deja utilizat în mai multe țări europene.

În cazul în care apar speculații privind o posibilă preluare, compania vizată ar putea solicita potențialului investitor să clarifice, în termen de patru săptămâni, dacă intenționează să lanseze o ofertă de preluare.

Potrivit proiectului, un investitor care refuză să lanseze o ofertă sau nu răspunde solicitării ar fi împiedicat să anunțe o astfel de ofertă timp de șase luni.

Ministerul urmărește, de asemenea, să sporească transparența în ceea ce privește modul în care investitorii își construiesc participațiile în companii.

Astfel, investitorii ar urma să fie obligați să declare pozițiile short deținute prin instrumente derivate, precum și instrumentele financiare aflate în posesia contrapărților lor contractuale.

De asemenea, aceștia ar trebui să declare deținerile de instrumente financiare chiar și atunci când acestea se situează sub pragurile standard de raportare prevăzute de legislație.

UniCredit a obținut aprobările UE și SUA pentru achiziția Commerzbank

La începutul săptămânii, banca italiană UniCredit a obținut aprobările Uniunii Europene și ale Rezervei Federale a SUA pentru achiziția Commerzbank, din Germania. Aprobările vin după ce Banca Centrală Europeană (BCE) și-a dat acordul pentru tranzacție luna trecută.

Oferta ostilă de preluare, în valoare de 45 de miliarde de euro, lansată de UniCredit pentru Commerzbank, a doua cea mai mare bancă din Germania, a început în urmă cu doi ani. Dacă va fi finalizată cu succes, tranzacția va reprezenta un pas important în procesul de consolidare a sectorului bancar european prin fuziuni și achiziții transfrontaliere.

„Europa are nevoie de bănci mai puternice, capabile să concureze, să se dezvolte și să sprijine companiile și familiile noastre. Fuziunile transfrontaliere pot contribui la atingerea acestui obiectiv, permițând băncilor să funcționeze mai eficient și să facă față mai bine șocurilor economice”, a declarat Teresa Ribera, comisar european responsabilă cu problemele de concurență.

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