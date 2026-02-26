Efectul Groenlanda: Premierul danez profită de creșterea în sondaje și anunță alegeri anticipate

Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen (foto), a anunțat joi, în parlament, că va convoca alegeri legislative pentru 24 martie.

Frederiksen și-a petrecut ultimele luni încercând să mobilizeze liderii europeni împotriva dorinței președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, un efort în urma căruia, potrivit sondajelor de opinie, popularitatea sa a crescut după nemulțumirile publice față de creșterea costului vieții și presiunile asupra serviciilor sociale.

Conform celor mai recente sondaje, partidul prim-ministrului ar putea obține 22% din voturi, ceea ce reprezintă aproape dublul procentului pe care se estimează că îl vor obține rivalii de stânga, scrie Politico.

„Acestea vor fi alegeri decisive, deoarece în următorii patru ani noi, ca danezi și ca europeni, va trebui cu adevărat să ne descurcam singuri. Trebuie să ne definim relația cu Statele Unite și trebuie să ne reînarmăm pentru a asigura pacea pe continentul nostru”, a spus Frederiksen, potrivit Agerpres. „Trebuie să rămânem uniți în Europa și trebuie să asigurăm viitorul Commonwealth-ului danez”, a declarat ea, referindu-se la Regatul Danemarcei, care este alcătuit din Danemarca, Groenlanda și Insulele Feroe.

Criza din Groenlanda i-a crescut și mai mult vizibilitatea șefei guvernului danez pe scena internațională, unde a atras atenția datorită răspunsului rapid în gestionarea situației în Danemarca în timpul pandemiei de COVID-19 și pentru consolidarea sprijinului european pentru Ucraina.

Scrutinul va arăta dacă alegătorii danezi îi vor recompensa rolul de lider pe scena internațională și apărarea suveranității daneze sau îi vor sancționa guvernul pentru ceea ce criticii spun că a fost o neatenție la problemele interne.

Premierul a profitat de anunțul făcut joi în parlament privind organizarea de alegeri legislative pentru a-și prezenta programul electoral.

Mette Frederiksen a susținut că Danemarca trebuie să continue să se reînarmeze și să contribuie la protejarea Europei, ajutând Ucraina împotriva Rusiei, dar și ‘împotriva amenințărilor din vest și a riscului terorist din sud’, a adăugat ea, afirmându-și intenția de a menține politica strictă de imigrație a Danemarcei.

„Politica de securitate este și va rămâne însăși temelia politicii daneze pentru mulți ani de acum înainte”, a subliniat Frederiksen. În următorii patru ani, Danemarca va trebui să se afirme pe deplin, iar relația cu Statele Unite va trebui, printre altele, redefinită. „Trebuie să menținem unitatea Europei și să asiguram viitorul Regatului”, a mai spus ea.

Aceste alegeri au loc în contextul în care Danemarca poartă discuții cu Statele Unite și Groenlanda despre viitorul teritoriului arctic autonom, râvnit de Trump.

După ce a refuzat mult timp să excludă utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, președintele american a anunțat la sfârșitul lunii ianuarie un „acord-cadru” negociat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, ale cărui detalii nu se cunosc.

