Efectele războiului din Orientul Mijlociu prelungesc perioada de stagflație a economiei germane

Industria germană care deja se afla în dificultate se confruntă cu și mai multe probleme intrând și mai mult în teritoriul negativ după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu. Scăderea producției industriale din martie pare a indica faptul că o revizuire în sens descrescător a PIB-ului surprinzător de mare care a fost raportat pentru primul trimestru este posibilă.

Producția industrială s-a contractat și mai mult în martie, pe măsură ce efectele războiului din Orientul Mijlociu au început să fie resimțite tot mai puternic în Europa. Datele publicate recent aferente lunii martie arată o deteriorare a industriei germane în primul trimestru al anului. Contracția producției din februarie a fost revizuită în jos la -0,7% față de ianuarie, iar producția industrială pentru întreg trimestru din 2026 a scăzut cu 1% față de ultimul trimestru din 2025.

Scăderea din martie a fost provocată în principal de scăderea producției în industria prelucrătoare. În martie a încetinit și avansul exporturilor care au crescut cu doar 0,5% (lună/lună), de la +4,7% înregistrat în februarie. Din cauză că importurile au crescut cu peste 5% (lună/lună), excedentul comercial s-a redus în martie până la cea mai mică valoare lunară din noiembrie 2025, la 14,3 mld euro, de la 19,6 mld euro în februarie. Singur, sectorul construcțiilor a avut o evoluție pozitivă în martie.

Posibil ca datele privind creșterea economiei în primul trimestru să fie revizuite în sens descrescător.

Raportarea unei performanțe surprinzător de pozitivă în T1/2026 a PIB-ului de +0,3% față de T4/2025 ar putea fi supusă unei revizuiri. Datele privind evoluția producției în martie indică o deteriorare a economiei germane, la fel ca și scăderea exporturilor.

Dar nu doar perspectivele pentru industria germană s-au înrăutățit, ci și pentru întreaga economie, scumpirea energiei afectând multe sectoare economice. Aproximativ 6% din importurile germane de petrol provin din țări din Orientul Mijlociu. Industrii energointensive din Germania reprezintă aproximativ 17% din valoarea adăugată brută din total industrie și angajează aproape un milion de persoane. Și la toate acestea se adaugă amenințările SUA pentru majorarea tarifelor pentru industria auto europeană la 25%, o lovitură pentru producătorii auto.

„Per total, datele privind producția industrială de astăzi dimineață sugerează că stagnarea unuia dintre cele mai importante motoare de creștere ale Germaniei s-a agravat odată cu începerea războiului din Orientul Mijlociu. Având în vedere că prețurile la energie au continuat să crească în aprilie și riscurile de întrerupere a lanțului de aprovizionare au crescut, orice îmbunătățire pe termen scurt a producției industriale pare foarte puțin probabilă”, concluzionează analiștii de la ING Bank.

