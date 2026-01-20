Efecte pe burse ale tensiunilor geopolitice: Indicele Dow Jones scade marți cu peste 700 de puncte – BVB închide sesiunea de marți pe roșu, la fel ca bursele europene

Bursa americană a scăzut brusc marți, la fel ca pietele europene, pe măsură ce investitorii sunt tot mai îngrijorați de tensiunile apărute între președintele Donald Trump și liderii europeni privind statutul Groenlandei.

Indicele Dow Jones a scăzut cu 728 de puncte (-1,47%), la scurt timp după deschiderea de marți. Indicele S&P 500, a scăzut cu 1,4%, iar indicele Nasdaq Composite, axat pe companiile tehnologice, a scăzut cu 1,7%.

Volatilitatea, măsurată prin indicele VIX, cunoscut și sub numele de indicatorul fricii, a crescut cu 28%, depășind pentru prima dată din noiembrie valoarea 20 – un nivel care semnalează o volatilitate ridicată.

Indicele de referință Stoxx 600 din Europa – care urmărește acțiunile din întreaga regiune – a scăzut marți cu 1,26%. Stoxx 600 a scăzut luni cu 1,19% și a înregistrat cea mai proastă zi din noiembrie.

„Este o altă criză geopolitică instigată de președintele Trump”, a declarat Ed Yardeni, președintele Yardeni Research, pentru CNN. „Piața a învățat din războiul tarifar de anul trecut, că președintele american folosește tarifele ca pe un instrument de negociere.”

Investitorii au reluat așa-numitele tranzacții „Sell America”, vânzând dolari SUA și obligațiuni. Indicele dolarului, care măsoară puterea dolarului față de șase valute majore, a scăzut cu 0,89% – o mișcare importantă pe piețele valutare.

Randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA pe 10 ani, de referință, care se tranzacționează în direcție opusă prețurilor, a crescut la 4,29% și a atins cel mai înalt nivel din septembrie.

Cutremurul s-a resimțit și la București

Toți indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut scăderi semnificative pe fondul deprecierii pieţelor externe, care au reacţionat la ameninţarea preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, de a majora tarifele vamale pentru ţările europene dacă acestea se opun intenţiei sale de a cumpăra Groenlanda.

Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un declin de 1,10%, până la 26.615,04 puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 1,17%, până la 5.314 de puncte.

Valoarea tranzacțiilor a scăzut marți la 116,8 milioane lei, sub cea din sesiunea precedent de 144,5 milioane lei, cea mai mare parte din rulaj fiind reprezentat de schimburile cu obligațiuni.

Dintre acțiunile care compun indicele BET, doar trei au crescut în sesiunea de marți: Fondul Propritetatea (+1,35%), Hidroelectrica (+0,61%) și Societatea Energetică Electrica (1,71%).

