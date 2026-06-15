Petrecere pe Wall Street după anunțul acordului SUA-Iran, petrolul scade cu 5%, la cel mai redus nivel de la debutul războiului – Riscul de inflație se temperează

Prețul petrolului a scăzut luni cu aproximativ 5%, după memorandumul de înțelegere anunțat de Iran și Statele Unite, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.



În același timp, indicii bursieri de pe Wall Street și de pe piețele bursiere europene au crescut puternic luni, cu creșteri de +1,3% pentru Dow Jones și de +2,7% pentru Nasdaq Composite, la ora 18:37 ora României. S&P 500, referința bursei americane, creștea la ora menționată cu +1,8%.

Petrolul, la cel mai redus nivel de la debutul războiului

Totodată, la bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotația barilului de petrol light sweet crude a scăzut cu 5,2%, la puțin peste 80 dolari, dar încă este peste nivelul de 67 dolari anterior izbucnirii războiului.



La bursa ICE Futures, cotația barilului de petrol Brent, relevant pentru piața europeană, a scăzut cu 4,8%, la 83 dolari, mult sub nivelul de vârf din mai, de 126,41 dolari, respectiv la cel mai redus nivel de la debutul războiului.

”Vedem o scădere a cotației țițeiul Brent din Marea Nordului – referința globală – la 80 de dolari până la finalul anului, presupunând că nu se va închide din nou Strâmtoarea Ormuz. Previziunile noastre presupun implicit că exporturile de petrol și produse rafinate se pot relua rapid prin Strâmtoarea Ormuz, dar această perspectivă prezintă incertitudini considerabile, legate de pagubele suferite de infrastructura petrolieră”, a apreciat Vivek Dhar, analist la CBA, citat de Reuters.

Riscul de inflație se temperează odată cu scăderea prețului la țiței

Perspectiva scăderii prețurilor petrolului este extrem de favorabilă pentru țările din Asia, care sunt importatori neți de energie. În acest context, indicele principal Nikkei-225 al Bursei de la Tokyo a crescut luni dimineața cu peste 5%. Și Bursa din Coreea de Sud a urcat cu 5,6%, iar cea din China cu 1,4%.

Iranul și Statele Unite au anunțat duminică un acord de principiu pentru a pune capăt unui conflict de aproape patru luni, fapt care deschide calea către discuții mai tehnice pe marginea problemelor spinoase. Acest protocol va fi semnat vineri la Geneva, când, spun analiștii, ar putea fi deschisă complet Strâmtoarea Ormuz.

Conform Teheranului, negocierile vor începe într-un termen de 60 de zile în vederea ajungerii la un acord definitiv, iar patru subiecte de discuție vor fi pe masă: ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului, problema nucleară, ”reconstrucția” țării și ”implementarea unui mecanism de monitorizare” a angajamentelor asumate.

Dacă tendința se menține, scăderea prețurilor petrolului ar reduce riscul de inflație și, prin urmare, necesitatea majorării dobânzilor. Joi, Banca Centrală Europeană a majorat dobânzile pentru prima dată după 2023. Săptămâna aceasta sunt programate reuniuni de politică monetară ale băncilor centrale din Marea Britanie, Japonia, Australia, Elveția, Suedia, Norvegia și Rusia.

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