Eduard Bachide (PSD), numit secretar de stat în MApN – revine la conducerea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și calitatea personalului

Eduard Bachide (foto) a fost numit, joi, pe una dintre pozițiile de secretar de stat din cadrul MApN – Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din acest minister, o funcție pe care o ocupa în momentul ieșirii de la guvernare, în aprilie, a social-democraților.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eduard Bachide se numește în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

Numele său a fost vehiculat, în calitate de președintele CA al CNAB, în scandalul ce a afectat anul trecut compania Aeroporturi București, după apariția unor suspiciuni legate de trading pe bază de informații privilegiate.

Politicianul a absolvit Facultatea de Inginerie si Management Agroturistic din cadrul Universității Bioterra, are un master la Universitatea de Științe Agronomice din București și un curs de „Securitate și bună guvernare”, la Colegiul National de Apărare, la Universitatea Carol I.

Primul job trecut în CV apare la vârsta de 32 de ani, în 2012, când a fost numit director de cabinet al ministrului pentru Relația cu Parlamentul, apoi a devenit director de cabinet al fostului ministru al Apărării Mircea Dușa.

A făcut parte din structurile de conducere ale unor companii de stat strategice, precum Romtehnica (principalul operator pentru achizițiile din domeniul apărării) și Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

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