Ecouri în Europa după ce Donald Trump a numit Rusia un „tigru de hârtie” și a dat speranțe Ucrainei că își poate recupera teritoriile. Reacția Rusiei

Rusia a respins, miercuri, argumentele esențiale ale schimbării de retorică a președintelui american, Donald Trump, cu privire la războiul din Ucraina, informează Reuters.

Liderul de la Casa Albă afirmase cu o zi înainte că, pe fondul problemelor economice ale Rusiei – „un tigru de hârtie”, Kievul poate forța recuperarea teritoriilor pierdute și „chiar să meargă mai departe de atât!”.

Kremlinul a replicat că economia rusă este stabilă, în ciuda problemelor din unele sectoare cauzate de sancțiuni, și că avansul lent al forțelor ruse în Ucraina face parte dintr-o strategie deliberată, nefiind un semn de slăbiciune.

„Rusia nu este un tigru, ci mai degrabă un urs. Urșii de hârtie nu există. Avansăm cu mare precauție pentru a diminua pierderile și pentru a nu distruge potențialul nostru ofensiv”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov (foto stânga), într-un interviu acordat postului de radio RBC.

Peskov a recunoscut schimbarea retoricii lui Trump în favoarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cu care Trump s-a întâlnit marți, dar a spus că ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, va purta discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio, miercuri, și va prezenta poziția Rusiei.

Deși furioși din cauza retoricii pe care o considerau insultătoare a lui Trump, naționaliștii și politicienii ruși au interpretat schimbarea sa de poziție ca un semn că renunță la războiul din Ucraina, după încercările sale nerealiste și eșuate de a negocia un acord de pace rapid.

„SUA se spală pe mâini de această problemă. Uniunea Europeană va plăti pentru tot. Mai simplu spus: Trump a trimis Ucraina să lupte împotriva Rusiei alături de Europa, în timp ce cumpără arme de la SUA”, a apreciat Konstantin Malofeiev, un magnat ultranaționalist și influent în politică.

Margarita Simonian, una dintre cele mai importante directoare din mass-media de stat din Rusia, l-a comparat pe Trump cu un cititor de cărți de tarot care îi promite clientului său, Ucraina, imposibilul – recuperarea teritoriilor dupa invazia din februarie 2022. „Trump debutează ca cititor de cărți de tarot care îi spune unei doamne divorțate de trei ori că va întâlni în cele din urmă prințul miliardar, atâta timp cât va cumpăra cristalele magice”, a scris Simonian pe X.

Berlinul speră în intensificarea discuțiilor privind noi sancțiuni

Noua retorică a lui Donald Trump dă speranțe Germaniei, care își dorește noi sancțiuni contra Rusiei. „Tonul de fond (al declarațiilor lui Donald Trump, n.r.) corespunde obiectivelor politice ale guvernului german, care de săptămâni și luni de zile depune eforturi pentru a se asigura că presiunea occidentală asupra agresorului, Rusia, rămâne ridicată și crește”, a declarat un purtătorul de cuvânt al Executivului de la Berlin.

La Kiev, unii oficiali au întâmpinat comentariile lui Trump cu un optimism prudent. Andrii Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski, a postat un emoji cu un biceps alături de o captură de ecran a unei postări pe rețelele sociale ale Casei Albe, în care președintele ucrainean era numit „un om curajos”.

În schimb, deputatul din opoziție Iaroslav Jelezniak a apreciat, pe rețelele sociale, că declarațiile lui Trump nu înseamnă nimic și nu vor avea nicio consecință.

De la Londra, editorul pentru apărare și securitate al The Guardian, Dan Sabbagh, a apreciat că schimbarea de ton a lui Trump are o anumită valoare pentru Kiev. „Dar dacă președintele SUA este serios în privința unei victorii ucrainene pe câmpul de luptă, ar fi nevoie nu doar de sancțiuni economice suplimentare, ci și de o furnizare mult mai consistentă de arme americane”, a apreciat Sabbagh.

Intenția lui Trump, anunțată pe Truth Social, e clară. „Ucraina ar putea să-și recâștige țara în forma sa originară și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât! Putin și Rusia se află într-o mare dificultate economică, iar acesta este momentul în care Ucraina trebuie să acționeze. În orice caz, le doresc numai bine ambelor țări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele”, a spus liderul de la Casa Albă.

Marco Rubio a explicat schimbarea de atitudine a președintelui

Întârzierea de către Rusia a procesului de pace în Ucraina l-a determinat pe președintele american Donald Trump să își schimbe direcția față de Moscova, a declarat marți secretarul de stat american Marco Rubio, relatează dpa.

Trump a dat dovadă de o „răbdare extraordinară” în speranța unui progres diplomatic, a subliniat Rubio. Acest lucru nu numai că a dus la stagnare, „dar am intrat într-o perioadă de ceea ce pare a fi o potențială escaladare, cu unele dintre cele mai numeroase istoric atacuri pe care le-am văzut în ultimele nopți și înainte”, a adăugat oficialul american.

Rubio a avertizat Moscova cu posibile sancțiuni economice și a subliniat că Washingtonul ar putea continua să furnizeze arme Kievului. „Președintele este un om foarte răbdător. Este foarte dedicat păcii, dar răbdarea sa nu este infinită”, a spus șeful diplomației americane.

***