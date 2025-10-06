ECOTIC lansează o nouă ediție a Galei Premiilor pentru un Mediu Curat

ECOTIC lansează cea de-a XVII-a ediție a Galei Premiilor pentru un Mediu Curat, competiția națională care premiază proiectele și inițiativele ce protejează natura, promovează economia circulară, inspiră comunitățile și pun România pe harta sustenabilității.

Organizată de ECOTIC, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, concursul reunește an de an proiecte diverse, de la campanii de educație ecologică, la proiecte de economie circulară, acțiuni de împădurire, colectare separată a deșeurilor, reducerea risipei alimentare sau eficiență energetică.

Gala Premiilor pentru un Mediu Curat este mai mult decât un concurs: este o platformă de vizibilitate și recunoaștere pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului și comunităților locale. Fie că este vorba de acțiuni de educație ecologică, campanii de colectare a deșeurilor, inițiative de reducere a risipei alimentare, proiecte de energie verde sau împăduriri, toate au locul lor în competiție.

În cele 16 ediții anterioare au fost înscrise peste 878 de proiecte, iar multe dintre acestea au devenit exemple naționale de bune practici.

Înscrierile sunt deschise până pe 26 noiembrie 2025 și se realizează online, pe www.premiilepentrumediucurat.ro .

Categoriile ediției 2025 sunt:

– Proiecte de mediu – 3 câștigători

– Premiul special pentru instituții de învățământ – 1 câștigător

Premierea concursului Jurnalism pentru un mediu curat are loc tot în cadrul Galei. Jurnaliștii pot afla detalii despre campanie și se pot înscrie aici.

În plus, publicul larg se poate implica prin nominalizarea proiectelor preferate pe website. Organizatorii vor contacta ulterior inițiatorii pentru înscrierea oficială.

Calendar și jurizare

Jurizarea va fi realizată de un panel de experți, iar câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei care va avea loc în luna decembrie 2025.

Ediția a XVII a Galei Premiilor pentru un Mediu Curat este susținută de: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ambasada Sustenabilității în România, CERC, Info Cons, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, APDETIC, ECSR.ro, Radio România Cultural, RFI România și EventsMax.

