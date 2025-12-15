Ecosistemul tech din România în 2025 se maturizează, dar zona emergentă avansează greu: companii bune, dar pitch-uri slabe

Ecosistemul tech din România este în curs de maturizare, anul 2025 fiind caracterizat de o selecție mai strictă și o diferențiere clară între companiile pregătite și cele insuficient validate, potrivit observațiilor investitorilor TechAngels, un grup deschis de 130 de investitori privați interesați să susțină dezvoltarea startupurilor din domeniul tehnologiei din România și din regiune.

Volumul capitalului vizibil în mișcare a ajuns la aproximativ 398 milioane euro, însă distribuția acestuia este puternic polarizată:

Peste 350 milioane euro au fost direcționate către runde mari, în timp ce segmentul seed și early-stage a atras puțin peste 20 milioane euro.

„Această structură reflectă o piață în care capitalul se concentrează în companii cu tracțiune și poziționare globală, în timp ce zona emergentă avansează mai lent”, susține organizația TechAngels.

O parte semnificativă a finanțărilor provine din runde internaționale ale startup-urilor cu fondatori români, ceea ce indică integrarea acestora în piețe externe și o raportare tot mai clară la standarde globale.

În paralel, investitorii au devenit mai atenți la substanța produselor, în special în zona AI, unde s-a făcut o distincție explicită între soluțiile construite nativ și cele care folosesc tehnologia superficial, fără impact real asupra modelului de business, potrivit observațiilor membrilor TehAngels.

„În 2024 am avut pitch-uri bune, dar companii slabe. În 2025 am avut pitch-uri slabe, dar companii bune.”

Schimbarea de accent dintre formă și fond este vizibilă inclusiv în calitatea pitch-urilor. Marius Istrate, Chairman of the Board TechAngels, observă: „În 2024 am avut pitch-uri bune, dar companii slabe. În 2025 am avut pitch-uri slabe, dar companii bune.”

Deși fondatorii mai avansați sunt ancorați în probleme reale, cifre și planuri de extindere, segmentul pre-seed rămâne fragil. În această zonă, „multe pitch-uri sunt insuficient pregătite, cercetarea de piață este superficială, iar soluțiile nu ating încă product–market fit”, ceea ce face ca o parte semnificativă a proiectelor să nu treacă de filtrul inițial al investitorilor.

Ana Maria Andronic, membră a Board-ului TechAngels, subliniază această dinamică: „Antreprenoriatul românesc în tech a evoluat foarte mult. Comunitatea este mai vibrantă ca oricând, însă atingerea product–market fit și scalarea rămân cele mai dificile etape.”

Observația este susținută de faptul că doar companiile care reușesc să demonstreze clar potrivirea dintre produs și piață atrag capital, în timp ce celelalte rămân în afara procesului investițional.

Tot mai mulți fondatori tratează extinderea internațională

În același timp, tot mai mulți fondatori tratează extinderea internațională ca pe o etapă operațională, cu planuri concrete pentru piețe din Europa de Vest, America de Nord sau Asia. România este percepută în principal ca bază de construcție, nu ca limită a ambiției comerciale.

În acest context de filtrare mai dură, rolul investitorilor angel a fost relevant în special pentru rundele sub 1 milion de euro, unde au facilitat validarea inițială, accesul la piețe și tranziția către runde mai mari. Intenția de investiție a crescut în a doua parte a anului, însă volumul efectiv a rămas dependent de calitatea proiectelor.

Imaginea de ansamblu este a unui an de tranziție și așezare, nu de expansiune accelerată. Așa cum sintetizează Marius Istrate: „Nu suntem într-un boom, dar suntem pe drumul cel bun.”

***