Economiștii, pesimiști în așteptarea datelor economice ale INS: Contracție PIB în T1 și inflație în creștere

Estimarea preliminară a PIB-ului României pentru trimestrul I, care va fi publicată miercuri de Institutul Național de Statistică (INS), este prognozată să arate o contracție de 0,1% față de trimestrul anterior, respectiv o scădere de 0,7% față de T1 din 2025, potrivit proiecțiilor economiștilor Erste.

Ei argumentează că „datele de înaltă frecvență indică o evoluție trimestrială relativ stagnantă, cu riscuri orientate spre partea negativă.”

Media prognozelor economiștilor privind evoluția PIB-ului României din primele trei luni ale acestui an este ceva mai optimistă și indică o contracție de circa 0,3% față de T1 2025.

În contextul crizei politice în desfășurare, analiștii Erste se mai așteaptă ca Banca Națională a României să mențină rata-cheie la 6,50% la ședința de politică monetară de vineri și să o păstreze la acest nivel până la finalul anului, „din cauza recentei slăbiri a monedei și a unei traiectorii ridicate a inflației”.

Inflația anuală (IPC) din aprilie în România este estimată să accelereze la 10,4% față de aprilie 2025, determinată de efecte de bază nefavorabile și de creșterea prețurilor la combustibili. În această privință, economiștii Erste sunt ceva mai optimiști, media prognozelor din piață indicând o rată anuală a inflației de 10,65% în aprilie.

În cel mai recent Raport asupra inflației, Banca Națională a României a avertizat că economia românească „va stagna în primele luni ale acestui an”, pe fondul impactului măsurilor de consolidare fiscală asupra cererii interne, estimând că investițiile rămân principalul motor de creștere, în timp ce avansul consumului încetinește vizibil.

Vânzările cu amănuntul, indicator proxi pentru evoluția consumului populației, au crescut cu 2,6% în martie 2026 față de luna precedentă, dar au scăzut cu 3,2% în termeni anuali, de la -5,9% an la an în februarie.

„Anticipăm o creștere a vânzărilor cu amănuntul cel mult marginal pozitivă în 2026, dacă va exista, după un avans modest de +0,2% anul trecut. Consumul privat ar trebui să rămână sub presiune, întrucât creșterea salariilor reale este de așteptat să rămână negativă pe parcursul întregului an”, potrivit unui raport BCR.

