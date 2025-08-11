Economiștii Erste anticipează o scădere trimestrială de 0,1% a PIB-ului României în T2, respectiv o contracție anuală de 1,8% față de T2 2024 / Fitch anunță ratingul României vineri

Economiștii Erste anticipează o contracție a PIB-ului României de 0,1% în T2 2025 față de trimestrul anterior, respectiv 1,8% față de T2 2024, „din cauza încrederii scăzute și a efectelor de bază.”

INS va publica joi datele privind evoluția economiei, iar vineri agenția internațională Fitch va reanaliza ratingul României.

„Joi este ziua-cheie pentru publicarea PIB-ului: PIB-ul României pentru T2 este așteptat să arate o contracție ușoară de -0,1% trimestru/trimestru și -1,8% an/an, din cauza încrederii scăzute și a efectelor de bază”, notează economiștii Erste, într-o notă privind principalele cifre financiare ce urmează a fi publicate în această săptămână.

Economia României ar urma să înregistreze o evoluție slabă în acest an. Deși cea mai recentă prognoză guvernamentală indică un avans de 1,4% din PIB în 2025 (prognoza de primăvară a CSNP), estimările din piață sunt semnificativ mai reduse. Analiștii ING văd un avans de doar 0,3%, cei ai Raiffeisen de 0,7%, BCR având o prognoză ceva mai optimistă, de 1,3% din PIB.

Marți INS va publica și datele privind inflația, despre care analiștii Erste susțin că va accelera puternic, „din cauza majorărilor de prețuri la energie electrică, cu prognoza noastră la 6,9% an/an și 1,8% lună/lună.”

Perspectiva negativă de rating a României din putea persista din cauza riscurilor legate de implementarea măsurilor fiscale

Economiștii Erste punctează totodată și decizia Fitch privind ratingului României, care ar urma să fie anunțată vineri, avertizând că deși se așteaptă ca agenția să mențină calificativul recomandat investițiilor, perspectiva ar putea rămâne negativă din cauza riscurilor legate de implementarea măsurilor fiscale menite să reducă deficitul bugetar de la nivelul record de 9,3% din PIB atins în 2024.

„Randamentele obligațiunilor guvernamentale din Europa Centrală și de Est au rămas stabile sau au scăzut ușor pe parcursul săptămânii. Privind înainte, un eveniment-cheie este programat pentru sfârșitul acestei săptămâni: revizuirea ratingului suveran al României de către Fitch Ratings, care se situează în prezent la limita inferioară a categoriei investment grade, cu perspectivă negativă. Pachetul substanțial de consolidare fiscală anunțat în luna iulie ar trebui să ajute România să evite o retrogradare în această toamnă. Este de remarcat că S&P a realizat deja o revizuire extraordinară, confirmând ratingul actual al României. Totuși, perspectiva negativă ar putea persista din cauza riscurilor legate de implementarea măsurilor fiscale – în special în 2026, când ar putea apărea provocări. Presupunând că Fitch confirmă ratingul investment grade, ne așteptăm ca România să revină pe piețele internaționale încă din septembrie”, se arată în nota citată.

România plătește dobânzi mai mari decât Rusia

Ratingul foarte slab al României se reflectă în costurile de finanțare ale statului. În graficul de mai jos se poate observa că România plătește cele mai mari dobânzi din regiune, în cazul împrumuturilor în euro chiar mai mari decât cele plătit de Rusia.

România a plătit în primele șase luni din 2025 dobânzi de 25,2 mld. lei, în creștere cu 43,4% față de primele șase luni din 2024, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

