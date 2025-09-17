cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

17 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Economist Moody’s: Există o șansă „incomod de mare” ca Statele Unite să intre într-o recesiune în următorul an

Rss
De Vladimir Ionescu

17 septembrie, 2025

Economistul-șef al Moody’s Analytics, care a descris în august economia SUA ca fiind în „pragul recesiunii”, susține că noile date ale agenției indică un risc de 48% ca PIB-ul american să se contracte în următoarele 12 luni, potrivit Business Insider.

„Este mai puțin de 50%, dar, din punct de vedere istoric, probabilitatea nu a fost niciodată atât de mare, și totuși nu a urmat o recesiune,” a scris el într-o postare pe X.

Pentru a susține acest punct, Zandi a oferit date suplimentare despre scăderea autorizațiilor de construcție rezidențială, considerate un indicator important pentru prognoza recesiunii.


Deși autorizațiile au rezistat până acum, numărul locuințelor nevândute crește din cauza cererii slabe din partea cumpărătorilor, determinând constructorii să reducă ritmul lucrărilor. După cum a remarcat Zandi, acest lucru a dus la scăderea autorizațiilor noi aproape de nivelurile din timpul pandemiei.

El a adăugat că datele pentru autorizațiile din august urmau să fie publicate miercuri, în ziua următoarei reuniuni a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC), sfătuind investitorii să urmărească atent următorul raport.

„Acestea vor oferi cu siguranță un motiv în plus pentru care Fed ar trebui și va anunța o reducere a ratei mai târziu în acea zi,” a prezis Zandi.

Dar el a mai spus anterior că, chiar dacă Rezerva Federală va opta pentru reducerea ratei așteptată, cel mai probabil aceasta nu va fi suficientă pentru a preveni o recesiune.

(Citește și: ”Șeful Bundesbank: Tarifele SUA ar putea prelungi recesiunea în Germania până în 2026”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți