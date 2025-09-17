Economist Moody’s: Există o șansă „incomod de mare” ca Statele Unite să intre într-o recesiune în următorul an

Economistul-șef al Moody’s Analytics, care a descris în august economia SUA ca fiind în „pragul recesiunii”, susține că noile date ale agenției indică un risc de 48% ca PIB-ul american să se contracte în următoarele 12 luni, potrivit Business Insider.

„Este mai puțin de 50%, dar, din punct de vedere istoric, probabilitatea nu a fost niciodată atât de mare, și totuși nu a urmat o recesiune,” a scris el într-o postare pe X.

Building permits have been identified as the most critical economic variable for predicting U.S. recessions, according to Moody’s new leading economic indicator built using a machine learning algorithm. And while permits had been holding up reasonably well, as builders supported… pic.twitter.com/nEulWlGCTu — Mark Zandi (@Markzandi) September 14, 2025

Pentru a susține acest punct, Zandi a oferit date suplimentare despre scăderea autorizațiilor de construcție rezidențială, considerate un indicator important pentru prognoza recesiunii.

Deși autorizațiile au rezistat până acum, numărul locuințelor nevândute crește din cauza cererii slabe din partea cumpărătorilor, determinând constructorii să reducă ritmul lucrărilor. După cum a remarcat Zandi, acest lucru a dus la scăderea autorizațiilor noi aproape de nivelurile din timpul pandemiei.

El a adăugat că datele pentru autorizațiile din august urmau să fie publicate miercuri, în ziua următoarei reuniuni a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC), sfătuind investitorii să urmărească atent următorul raport.

„Acestea vor oferi cu siguranță un motiv în plus pentru care Fed ar trebui și va anunța o reducere a ratei mai târziu în acea zi,” a prezis Zandi.

Dar el a mai spus anterior că, chiar dacă Rezerva Federală va opta pentru reducerea ratei așteptată, cel mai probabil aceasta nu va fi suficientă pentru a preveni o recesiune.

