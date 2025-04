Economia SUA s-a contractat în T1: -0,3%, cu creșteri de prețuri – Politicile anti-creștere ale administrației Trump vizează o recesiune scurtă

Economia Statelor Unite ale Americii (SUA) s-a contractat în primul trimestru din acest an, conform datelor publicate miercuri de US Bureau of Economic Analysis. În cel de-al patrulea trimestru din 2024, dinamica trimestrială anualizată a PIB real a fost de +2,4%.

Contracția trimestrială este una minoră, de -0,3%, dar datele au consemnat o deviere față de așteptări, economiștii consultați într-un sondaj Bloomberg anticipând o creștere a PIB de +0,2%. Totodată, ea este acompaniată de o creștere importantă a inflației la consumatori, date ce indică spre creșterea riscului materializării stagflației (stagnare economică la nivelul PIB real + creștere a prețurilor de consum).

Impact uriaș din politica tarifară a administrației Trump – Componentele pozitive și indicatorul care arată că nu e totul așa de rău

Un tsunami de importuri (+41,3% rată anuală de creștere), în anticiparea tarifelor vamale sugerate și apoi aplicate din aprilie de administrația Trump, a dus la o contribuție netă la formarea PIB a exporturilor nete de -4,83% – aceasta fiind cea mai mare contribuție negativă la nivel de componente. Singura componentă care a mai avut contribuție negativă la formarea PIB a fost consumul guvernamental, cu -0,25%, prima contribuție negativă a consumului guvernamental din 2022.

Pe de altă parte, consumul (+1,2 puncte procentuale), investițiile (+1,34 puncte procentuale) și în special ajustarea stocurilor (+2,25%), unde se văd pe plus importurile, au avut contribuții pozitive la formarea PIB.

Un alt indicator al cererii domestice (vânzările finale reale, adică ajustate cu inflația, către cumpărători din sectorul privat), care calculează PIB-ul excluzând ajustarea stocurilor, exporturile nete și consumul guvernamental, a crescut în T1 2025 cu o rată anualizată de 3%, în linie cu tendința din precedentele trimestre.

Cheltuielile personale ale consumatorilor (incluse în indicatorul alternativ) au crescut în primul trimestru cu +1,8%, în încetinire față de +4,0% în T4 2024. În același timp, cheltuielile rezidențiale din SUA au crescut cu +1,3%, iar investițiile private în capitaluri fixe au înregistrat un plus masiv de +9,8%.

Cele trei sunt considerate elemente „stabile” ale PIB.

Unii economiști consultați de Bloomberg fac trimitere la scăderea importurilor din aprilie ca semnal al redresării, în special în relație cu contribuția negativă a exporturilor nete. Companiile listate pe Wall Street și-au anunțat în ultimele săptămâni investitorii că prognozele pentru acest an nu mai sunt valabile în contextul economic tot mai incert, generat de schimbarea politicilor tarifare și fiscale ale noii administrații americane.

Pe de altă parte, așa-numitul „personal consumption expenditures price index”, un indice al prețurilor de consum urmărit îndeaproape de Federal Reserve (Fed), banca centrală americană, a crescut puternic în T1 2025, la o rată anuală de 3,5% de la 2,6% în T4 2024.

„Mixul datelor aferente primului trimestru indică spre stagflație”, au comentat datele analiștii Vital Knowledge, citați de Bloomberg.

Reacția piețelor și a lui Donald Trump

Piața bursieră a deschis puternic în teritoriul negativ după publicarea datelor, cu scăderi de până la -3% pentru indicele Nasdaq Composite după jumătate de oră de la deschiderea ședinței de tranzacționare.

Indicii bursieri au corectat cu această ocazie o parte din avansul recent, iar în cazul în care nu există noi vești negative pe frontul politicilor tarifare și negocierile se duc într-o direcție bună pe termen scurt, piața ar putea continua un raliu până în final de mai-debut de iunie în intervalul 5.700-5.900 de puncte pe S&P 500.

Președintele SUA Donald Trump a reacționat la informațiile publicate miercuri, afirmând că SUA vor înregistra un „boom” economic după depășirea moștenirii fostului locatar de la Casa Albă Joe Biden, pe care Trump a pus deja vina.

În ultimele luni, piețele bursiere americane au înregistrat la un moment un declin de aproximativ 20%, incluzând în prețurile activelor noile politici ale administrației Trump, care nu a avut o intenție specifică ca piețele bursiere să meargă bine în debutul de mandat, spre deosebire de administrația Biden sau prima administrație Trump.

Mai mult, în debutul lunii martie, președintele Trump a menționat într-un interviu pentru Fox News posibilitatea unui declin economic pentru o perioadă scurtă de timp, el caracterizând declinul economic drept „o perioadă de tranziție care are nevoie de puțin timp”.

Politicile anti-creștere ale administrației Trump vizează o recesiune scurtă în prima parte a anului, cu o reechilibrare și revenire a economiei până în alegerile pentru Congres din final de 2026

Conform oficialilor americani, politicile economice ale administrației Trump vizează transformarea structurală a economiei americane și ameliorarea dezechilibrelor, în contextul unor deficite bugetare de peste 6% din PIB în ultimii 4 ani.

Mai toți analiștii și-au redus deja atât estimările de creștere economică pentru SUA cât și țintele pentru indicii bursieri, cu riscurile de recesiune percepute a fi în creștere rapidă pe fondul semnalelor venite de la administrația americană. În urmă cu două luni, Scott Bessent (foto), secretarul Trezoreriei americane, a detaliat la CNBC ce țintă au politicile administrației, el afirmând că economia trebuie să treacă printr-o perioadă de detoxifiere pentru a trece peste dependența de cheltuielile guvernamentale excesive.

„10% din americani au o pondere de 40-50% din consumul total. Este un echilibru instabil. 50% din populație, cei din zona inferioară din perspectiva veniturilor, au fost loviți puternic (de inflația din ultimii ani), încercăm să rezolvăm asta, să reducem dobânzile. Am putea să vedem această economie rostogolindu-se puțin (să intre pe declin – n.r.)? Sigur că da. Dar vom avea o ajustare naturală pe măsură ce ne îndepărtăm de cheltuielile publice și majorăm cheltuielile private, pentru că piața și economia pur și simplu au devenit dependente de acest consum guvernamental excesiv și va exista o perioadă de dezintoxicare”, a spus Bessent la CNBC.

Analiștii anticipează inclusiv un impact pe piața muncii din cauza continuării concedierilor guvernamentale (circa 63.000 în februarie) și scăderii imigrației, în contextul în care imigranții erau responsabili în medie pentru circa 75.000 de noi locuri de muncă în fiecare lună.

De notat totuși că piețele sunt reflexive și interdependente, iar cotațiile bursiere din SUA sunt încă supraevaluate, în ciuda declinului actual, când sunt comparate cu alte țări, ceea ce le expune la un declin și mai accentuat.

Administrația Trump urmărește scăderea cererii, a inflației pe energie și pentru industrie și rebalansarea economiei – Până în 2025, Fed și administrația Biden au urmărit o „aterizare lină”

Declinul piețelor bursiere din ultimele luni a survenit în contextul în care administrația americană aplică în debutul de mandat al lui Donald Trump aceste politici anti-creștere economică: reducerea deficitului bugetar (stimulul fiscal devine negativ) de la 6,9% în 2024 la 3% din PIB în 2026, tarife vamale care vor lovi inclusiv economia americană și semnalarea de indiferență piețelor bursiere, al căror declin afectează încrederea de consum și consumul per total.

Politicile administrației vizează inclusiv obținerea (1) unui dolar mai slab pentru a sprijini exportatorii și a ieftini produsele americane de export, evitând totodată o diluare a diferitelor tarife vamale ce vor fi aplicate, (2) petrol mai ieftin pentru a reduce costul energiei și inflația și (3) dobânzi mai mici care să ajute cu refinanțările record din acest an ale creditelor din perioada pandemiei luate la dobânzi aproape de zero. Ulterior, conform planului administrației, Fed-ul va putea reduce dobânzile și se vor aplica politici de creștere a ofertei de bunuri și servicii din economie, cu accent mai slab pe stimularea cererii.

Aceste politici economice sunt puternic în contrast cu așteptările economiștilor și cele din piețe de dinainte de preluarea mandatului de președinte de către Donald Trump, în condițiile în care investitorii anticipau dobânzi și dolar mai mari și o piață bursieră euforică. Scăderea burselor și a dolarului sunt de altfel explicate de degradarea creșterii economice din SUA, conform modelului GDPNow al Atlanta Fed, în timp ce în Europa se anunță politici fiscale puternic expansioniste.

