miercuri

3 decembrie, 2025

Europa & Lumea

Economia Germaniei a stagnat și în T3 – Mari probleme structurale: Sectorul guvenamental e singurul care și-a păstrat tendința pre-pandemie

De Mihai Gongoroi

2 decembrie, 2025

Economia Germaniei a stagnat din nou în trimestrul al treilea din 2025, potrivit celei de-a doua runde de date publicate de statistica germană.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, PIB-ul a crescut cu 0,3%, în timp ce în raport cu T2 PIB-ul a stagnat. În T2 față de T1, PIB-ul Germaniei a scăzut cu 0,3%, evoluția fiind influențată negativ de tensiunile comerciale internaționale.

Conform datelor de la Destatis, exporturile slabe au temperat activitatea economică, în timp ce formarea de capital a crescut ușor. La nivel de evoluție an/an, cheltuielile guvernamentale de consum au urcat cu 1,7%, consumul final al gospodăriilor a crescut cu 3,4%, iar ocuparea forței de muncă a rămas aproape neschimbată.

Ce spun analiștii: ”Cum scrii stagnare? – G-E-R-M-A-N-I-A”


Economiștii au punctat în general că datele nu arată niciun fel de ameliorare a crizei în care se regăsește economia germană de câțiva ani.

”Cum se scrie stagnare? G-E-R-M-A-N-I-A. În ultimii trei ani, economia Germaniei a înregistrat doar două trimestre de creștere pozitivă. În medie, economia s-a contractat cu 0,1% de la un trimestru la altul în fiecare trimestru începând cu trimestrul al patrulea din 2022.
A doua estimare pentru PIB-ul Germaniei în trimestrul al treilea din 2025 a confirmat acest record trist, al unui nou trimestru de stagnare. La nivel anual, economia a crescut cu doar 0,3%. În detaliu, consumul privat (-0,3% trimestru la trimestru) și exporturile nete au tras economia în jos, în timp ce consumul public (0,8%) și investițiile (0,3%) au susținut activitatea economică”, arată Carsten Brzeski, analist șef pe macroeconomie la ING Bank.

Scăderea consumului privat este surprinzătoare pentru analiști în condițiile unei populații în creștere, grație migrației.

Marile probleme: Prețurile la energie, tarifele SUA, „șocul China 2.0”

La rândul lui, Brad Setser, senior fellow la Council on Foreign Relations (CFR), arată într-o postare pe X că ”Germania este motorul care dă rateuri al economiei europene”.

”Al doilea «șoc chinezesc» lovește exporturile, iar scăderea cererii externe taie din investiții. Nici faptul că VW investește în China, și nu în Germania, pentru a răspunde cererii globale de vehicule electrice nu ajută”, punctează Setser.


Potrivit analiștilor, singurul lucru care crește în economia germană este dimensiunea statului, fapt ce ilustrează nevoia unui nou model de creștere pentru Germania.

Mai mult, dincolo de scăderea componentelor PIB, tendința de creștere pre-pandemie se menține doar în cazul consumului guvernamental (cheltuielilor), ceea ce arată pierderea permanentă de capacități productive.

(Citiți și: ”Germania plafonează prețul energiei electrice pentru a-și salva industriile”)

(Citiți și: ”UE, noua piață de dumping a Chinei: ”Prăbușirea exporturilor către SUA ridică un tsunami comercial peste Europa””)

(Citiți și: ”Comerțul România–Germania s-a contractat în S1 – Comerțul bilateral stagnează de 2 ani – Tabloul ramurilor afectate”)

***


Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

