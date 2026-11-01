Economia zonei euro încetinește la o creștere de 0,4% în T3, pe fondul contracției economiei franceze, afectată de criză

Creșterea economică în zona euro a încetinit la 0,4% în trimestrul al treilea, de la 0,6% în trimestrul al doilea, depășind însă prognoza economiștilor, care indicau o creștere de 0,2%, relatează Reuters.

Zona euro revenise pe creștere în trimestrul al doilea cu un avans 0,6%, după o stagnare în primele trei luni ale anului.

Această estimare preliminară pentru trimestrul al treilea a fost, totuși, peste nivelul de 0,2% prognozat de economiștii intervievați de Reuters.

Cu toate acestea, economia Franței s-a contractat în mod neașteptat cu 0,1% în perioada iulie-septembrie. Țara se confruntă cu costuri de împrumut în creștere, investitorii fiind reticenți pe fondul disputelor politice privind reducerea deficitului bugetar ridicat și a datoriei publice în expansiune. De asemenea, luna octombrie a adus o amplificare a nemulțumirilor la nivel național legate de costul vieții și alte probleme, proteste care au degenerat în revolte violente și costisitoare.

Germania, cea mai mare economie din zona euro, a înregistrat o creștere de doar 0,2% în trimestrul al treilea.

În Italia, a treia economie ca mărime din blocul comunitar, nu s-a înregistrat nicio creștere.

Spania — țară marcată recent de proteste de amploare cauzate de presiunile asupra costului vieții și de problemele din sectorul locuințelor, situație care a dus la convocarea de alegeri anticipate în noiembrie — a înregistrat o creștere de 0,6%.

Spania continuă să depășească media zonei euro, susținută de productivitatea pe piața muncii, de o industrie turistică solidă, de cererea internă și de o poziție fiscală relativ puternică.

Irlanda a înregistrat o creștere de 5,5%, deși cifrele sale privind PIB-ul sunt extrem de volatile și supuse revizuirii, din cauza numărului mare de companii multinaționale care își au sediul în această țară, dar își desfășoară activitatea în afara ei.

BCE: Riscurile la adresa creșterii economice s-au accentuat

Banca Centrală Europeană a decis, joi, menținerea ratelor dobânzilor la același nivel, precizând că șocul provocat de prețurile mai mari la energie nu a generat, deocamdată, efecte de rundă a doua în ansamblul economiei.

Cu toate acestea, analiștii consideră că BCE ar putea opta pentru încă o majorare a dobânzilor în luna decembrie, având în vedere că prețurile la energie rămân ridicate.

Zona euro dă dovadă de o „reziliență neașteptată”

Zona euro „dă dovadă de o reziliență neașteptată, pe fondul unei incertitudini economice și geopolitice considerabile”, a declarat Joe Nellis, director de cercetare economică în cadrul firmei de contabilitate MHA.

El a avertizat, totuși, că acest lucru ar putea masca provocări structurale de lungă durată, precum ritmul lent de creștere a productivității și a investițiilor, presiunile demografice și scăderea competitivității industriale.

„Perspectivele pentru anul 2027 sunt complicate de posibilitatea apariției unor noi presiuni inflaționiste. Dacă criza din Orientul Mijlociu nu va fi soluționată într-un viitor foarte apropiat, costurile energiei și ale transporturilor vor continua să crească, punând o presiune și mai mare pe costul vieții și pe bugetele gospodăriilor, într-un moment în care încrederea consumatorilor este scăzută.”

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