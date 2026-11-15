Economia zonei euro a încetinit în T3 – Îngrijorări mari privind datoria Franței și menținerea prețurilor ridicate la energie

Economia zonei euro a încetinit în al treilea trimestru, pe măsură ce războiul dintre SUA și Iran a menținut prețurile energiei la un nivel ridicat, în timp ce economia Franței s-a contractat, amplificând îngrijorările privind povara datoriei publice, pe fondul unei paralizii politice persistente.

Activitatea economică în zona monetară formată din 21 de state a înregistrat o creștere mai puternică decât se anticipa în primele luni ale conflictului, însă această reziliență pare să se estompeze, întrucât perioada prețurilor ridicate la energie s-ar putea prelungi până în 2027. Creșterea randamentelor obligațiunilor guvernamentale – care duce, la rândul său, la majorarea costurilor de împrumut pentru gospodării și companii – constituie un obstacol suplimentar în calea creșterii economice, relatează Wall Street Journal.

Produsul Intern Brut a crescut cu 0,4% în cele trei luni încheiate în septembrie, a anunțat vineri agenția de statistică a Uniunii Europene. Prin comparație, în al doilea trimestru, creșterea a fost de 0,6%.

În termeni anuali, ritmul de creștere a încetinit la 1,7% – în scădere de la 2,6% în al doilea trimestru și la jumătate față de ritmul înregistrat în SUA.

„Deocamdată, economia zonei euro continuă să înregistreze o creștere rezonabilă”, a declarat Bert Colijn, economist în cadrul ING.

Totuși, perspectivele de creștere vor fi supuse unor provocări în lunile următoare, din cauza prețurilor tot mai mari la energie și a ratelor dobânzilor ridicate, a adăugat el.

În același timp, economia Franței s-a contractat în mod neașteptat în al treilea trimestru, accentuând îngrijorările privind situația fiscală a țării. Starea precară a finanțelor publice franceze, coroborată cu blocajul dintr-un parlament fragmentat, a dus la o creștere a randamentelor obligațiunilor suverane ale țării până la niveluri nemaiîntâlnite în ultimele decenii.

Datoria publică a Franței se situează aproape de 120% din PIB, iar guvernul estimează că deficitul va ajunge la 5,4% din PIB în 2026 – mult peste pragul de 3% stabilit prin normele Uniunii Europene. Contracția economică va amplifica temerile legate de capacitatea guvernului de a menține o traiectorie sustenabilă, având în vedere o asemenea povară a datoriei.

Cifra generală pentru zona euro a fost susținută de economia Irlandei, care a crescut cu 5,5% în al treilea trimestru, reflectând influența disproporționată a companiilor multinaționale asupra conturilor naționale ale acestei țări. Oscilațiile majore ale PIB-ului irlandez au adesea un impact asupra indicatorilor pentru întreaga zonă euro. „Excluderea Irlandei oferă, în general, o imagine mai clară a evoluției economiei”, a declarat Jack Allen-Reynolds de la Capital Economics. Pe această bază, PIB-ul zonei euro a crescut cu 0,2% în trimestrul al treilea, după avansuri de 0,3% în cele două trimestre anterioare.

Germania, cea mai mare economie din zona euro, a înregistrat o creștere de 0,2% în acest trimestru, depășind așteptările care indicau o stagnare. Cheltuielile guvernamentale pentru infrastructură și apărare contribuie la susținerea activității economice după ani de stagnare, în timp ce producătorii au beneficiat, de asemenea, de o creștere punctuală a cererii, pe fondul faptului că firmele concurente din Asia au fost afectate mai grav de perturbările din Orientul Mijlociu.

Spania a continuat, de asemenea, să se dezvolte într-un ritm solid, depășind performanța zonei euro în ansamblu, datorită unui consum rezilient și a creșterii gradului de ocupare a forței de muncă.

Sondajele în rândul companiilor indică o continuare a creșterii în zona euro pe parcursul ultimului trimestru din 2026. Cu toate acestea, dinamica a încetinit în luna octombrie, iar companiile au raportat o nouă accelerare a costurilor cu factorii de producție.

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